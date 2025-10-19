Zweiter Sieg in Folge: Markus Huber (rechts) und seine Teamkollegen ließen Murnau keine Chance. – Foto: Habschied

"Spielglück erarbeitet": Karlsfeld siegt klar gegen Tabellenzweiten Landesliga Südost Verlinkte Inhalte Landesliga Südost Karlsfeld TSV Murnau

Der Fußball-Landesligist TSV Eintracht Karlsfeld hat den Tabellenzweiten TSV Murnau 5:2 geschlagen, es war der zweite klare Sieg in Folge.

Vor einer Woche das Ende einer langen Sieglosserie, nun das nächste Ausrufezeichen: Der Fußball-Landesligist TSV Eintracht Karlsfeld schlug den Tabellenzweiten TSV Murnau am Freitagabend zuhause 5:2. Nach dem 6:0-Erfolg in Garmisch-Partenkirchen zuvor gewannen die Karlsfelder erstmals in dieser Saison zwei Ligaspiele in Folge. Dass dafür etwas Glück nötig war, trübte die Freude nicht. Der Start hätte kaum besser laufen können. Bereits in der 1. Minute brachte Fabian Barth die Gastgeber per Volley nach Vorarbeit von Roman Gertsmann in Führung. Das Sturmduo erwischte einen Sahnetag und sollte das Spiel auch in der Folge prägen. Doch erst einmal drängte aber Murnau mit Wucht auf den Ausgleich, doch die Karlsfelder verteidigten geschlossen, warfen sich in jeden Ball und überstanden die Druckphase mit etwas Glück und viel Einsatz.

Kurz vor der Pause der nächste Wirkungstreffer: Nach Balleroberung an der Mittellinie leitete Christoph Traub schnell weiter, Barth traf mit links ins lange Eck – 2:0. Die Eintracht präsentierte sich eiskalt. Kurz nach Wiederbeginn verkürzte Murnaus Georg Kutter (49.), doch die Antwort folgte prompt: Wieder war Barth zur Stelle und vollendete einen abgefälschten Ball zum 3:1 (53.). Es war sein erster Dreierpack in der Landesliga. „Dass Fabi kicken kann, wussten wir alle“, sagte Trainer Florian Beutlhauser nach dem spiel. „Er hat heute gezeigt, wie effizient er ist.“