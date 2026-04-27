Spielglück bleibt verwehrt

Bei angenehmem Frühlingswetter empfingen wir den Tabellenzweiten TV Spöck, gegen den wir in der Hinrunde nur knapp an einer Überraschung vorbeigeschrammt waren. Auch diesmal zeigte der TSV eine engagierte Leistung, musste sich am Ende jedoch (zu) deutlich geschlagen geben. Von Beginn an präsentierte sich die Heimelf gut organisiert und machte es den Gästen schwer, ihr gewohntes Spiel aufzuziehen. Spöck blieb über weite Strecken hinter den Erwartungen zurück, während der TSV mutig dagegenhielt. Nach 13 Minuten setzte Herling mit einem ersten Abschluss von der Strafraumkante ein Zeichen für den TV, verfehlte das Ziel jedoch um ein gutes Stück. In der 17. Minute dann die Führung für die Gäste, die Entstehung war aus Auerbacher Sicht allerdings äußerst ärgerlich. Nach einer fragwürdigen Zweikampfbewertung des Unparteiischen, bei der der TSV-Verteidiger klar den Ball spielte, entschied er auf Freistoß. Stengl trat an, sein Schuss wurde noch abgefälscht und landete zum 0:1 im Netz. Der TSV ließ sich davon nicht entmutigen und suchte seinerseits den Weg nach vorne. Nach einem Freistoß von Balzer von der rechten Seite kam erstmals Gefahr auf, doch Erik Schmidts sehenswerte Hackenablage blieb ohne Ertrag (27.). Kurz vor der Pause drängte Auerbach auf den Ausgleich: Nolte scheiterte mit einer starken Volleyabnahme vom Sechzehnereck nur um Zentimeter (40.), ehe eine Minute später ein klares Foul an Rapp im Strafraum zum Unmut der Heimelf ungeahndet blieb. So viel zur fragwürdigen Zweikampfbewertung … Den Schlusspunkt einer intensiven ersten Hälfte setzte Spielertrainer Bernecker, dessen Kopfball nach mustergültigem Angriff über Nolte und Rapp nur die Oberkante der Latte streifte (45.). So blieb es trotz einer starken Auerbacher Phase beim knappen Rückstand zur Pause.

Auch nach dem Seitenwechsel war der TSV zunächst am Drücker. Eine präzise Hereingabe von Rapp nahm Bodemer am zweiten Pfosten direkt, setzte den Ball jedoch knapp am langen Eck vorbei (47.). Auf der Gegenseite verhinderte TSV-Keeper Baier mit einer starken Parade gegen Spöcks Kapitän Breger das 0:2. Glück für den TSV, dass er sich nicht für die Ablage auf den mitgelaufenen Kemm entschied, obwohl ein Querpass wohl das sichere Tor bedeutet hätte (58.). Nur wenige Minuten später fiel dann doch der zweite Treffer für die Gäste. Direkt nach einem Wechsel in der Auerbacher Innenverteidigung war der TSV noch etwas unsortiert, was Breger eiskalt zum 0:2 ausnutzte (62.). Die Heimelf blieb bemüht und kam weiterhin zu Möglichkeiten: Nach einer Flanke von Rapp klärte ein Verteidiger in letzter Sekunde vor dem einschussbereiten Balzer (75.), während Nolte auf der Gegenseite zunächst stark blockte und der Nachschuss knapp am Pfosten vorbeiging (77.). In der 84. Minute hatte der TSV erneut Pech, als ein schön herausgespielter Angriff über die linke Seite bei Erismann endete, dessen Abschluss aus kurzer Distanz am linken Pfosten landete. Den Schlusspunkt setzte schließlich erneut Stengl, der in der 88. Minute mit einem klassischen Sonntagsschuss in den Winkel zum 0:3-Endstand traf. Unterm Strich präsentierte sich der TV Spöck keineswegs wie ein dominanter Aufstiegsanwärter, nutzte jedoch seine Chancen konsequent und profitierte zudem von strittigen Schiedsrichterentscheidungen. Der TSV Auerbach hingegen zeigte eine engagierte Leistung, ließ jedoch zu viele Möglichkeiten ungenutzt und stand am Ende trotz ordentlicher Vorstellung ohne Punkte da.