Spielgemeinschaften spalten den Amateurfußball wie nie zuvor

Im Amateurfußball wächst der Druck: Immer mehr Vereine kämpfen mit Spieler‑, Nachwuchs‑ und Trainermangel – und reagieren mit Spielgemeinschaften. Spieler aus zwei Klubs treten plötzlich in einem Team gemeinsam an, teilen Trikots, Ziele und Identität. Das Phänomen ist überall am Niederrhein zu beobachten. Aktuelle Beispiele wie der SV Grieth und Rheinwacht Erfgen oder der SuS Kalkar und die SV Hönnepel‑Niedermörmter aus dem Kreis Kleve zeigen, wie groß die Not geworden ist. Doch die Frage spaltet den Amateurfußball: Sind Spielgemeinschaften Rettung oder Risiko?
Wer heutzutage auf einen Fußballplatz schaut, sieht oft ein anderes Bild als früher: Wo einst 30 Kinder gleichzeitig kickten, hat inzwischen der Maulwurf die meisten Ballkontakte. Viele Vereine kämpfen mit denselben Problemen: zu wenige Spieler, zu wenig Nachwuchs, zu wenig Ehrenamt. Und trotzdem hält sich hartnäckig die Idee, man müsse alles allein schaffen, so wie früher. Was viele Vereinsverantwortliche aber nicht sehen (oder sehen wollen): Das Freizeitverhalten hat sich in den vergangenen 30 Jahren krass geändert.
Genau deshalb sind Spielgemeinschaften kein Notnagel und auch kein Todesstoß für Vereinsidentität, sondern ein Zukunftsmodell. Sie können den Spielbetrieb sichern, wo Vereine sonst Mannschaften abmelden müssten. Eine SG, SV, SpVgg oder JSG ist also kein Zeichen von Schwäche, sondern von Pragmatismus – und manchmal schlicht von Notwendigkeit.
Der Autor dieser Zeilen ist in den 1980er-Jahren geboren und erlebte seine Jugend in den 1990ern. Fußball hat er zwar nie richtig gespielt (zwei linke Beine) – er war aber immer ein Thema. Die Nationalmannschaft schauen, Bundesliga in der Sportschau oder bei „ran“ verfolgen und das so beliebte Horten und Tauschen von Sammelkarten gehörten damals einfach zu unserer Jugend.
Heute ist Fußball – so erlebe ich es immer wieder – oft nicht mehr Nummer eins. Fußball hat seine Vormachtstellung vielerorts verloren – oft an die virtuelle Welt. Und damit ist nicht nur die Jugend gemeint. Menschen aller Altersgruppen haben ein verändertes Freizeitverhalten. Da kommt es zwangsläufig zu Verschiebungen – weniger Spieler, weniger Trainer, weniger Betreuer.
Auch sportlich könnten schlecht aufgestellte Vereine und Teams von Spielgemeinschaften profitieren. Mehr Spieler bedeuten eine bessere Trainingsqualität und echte Spielformen statt „3 gegen 1, weil die Hälfte „krank“ oder „beim Geburtstag der Oma“ ist. Spieler lernen neue Orte, neue Menschen und neue Spielweisen kennen.
Und die Vereine selbst? Sie gewinnen ebenfalls. Eine Spielgemeinschaft ist kein Identitätsverlust, sondern ein Identitäts‑Upgrade. Zwei Vereine, zwei Vereinsheime, doppelt so viele Orte für Pommes rot‑weiß und Stadionbier. Und: Die Arbeit verteilt sich auf mehrere Schultern. Statt Konkurrenzdenken entsteht ein Netzwerk, das die Fußball-Community und auch die Region stärkt. Tradition bleibt erhalten, weil man gemeinsam an der Zukunft baut.
Die Alternative bei Vereinen, die es nicht mehr alleine schaffen, wäre düster: abgemeldete Mannschaften, verwaiste Sportplätze und Klubs, die langsam ausbluten. Und Kinder, die sich lieber auf TikTok und Co. rumtummeln, weil es kaum noch Fußball im Dorf gibt. Spielgemeinschaften können helfen, das zu verhindern. Sie halten Menschen im Sport und sie halten Vereine am Leben.
Spielgemeinschaften sind also nicht das Ende einer Ära. Sie sind der Anfang einer neuen – und vielleicht der Beweis, dass der Amateurfußball nicht stirbt, sondern sich einfach weiterentwickelt.
Eine Entwicklung kann aber gerne etwas gebremst werden – und zwar die Vorliebe, jedes Dorf im Namen platzieren zu wollen. Die JSG Haldern/Rees/Hönnepel-Niedermörmter/Millingen/Bienen ist das krasseste Beispiel im Kreis Kleve. Auch die SG Mehr-Niel/Wyler-Zyfflich ist ein Zungenbrecher. Noch immer kann ich diese Namen nicht auswendig – und das wird sicher auch so bleiben.
Und mal ehrlich: Wenn die Namen noch länger werden, muss der Stadionsprecher demnächst in der Halbzeit eine Trinkpause einlegen. Ich warte schon gespannt auf diese Variante: JSG Niederrhein/Linker Rhein/Rechter Rhein/Kreis Kleve/Alle Anderen.
(Christian Cadel)
Es ist immer wieder erstaunlich, welche naturwissenschaftlichen Kenntnisse Fußballer heutzutage mitbringen. Was haben wir uns früher beispielsweise auf der Schule damit herumgequält, die Zusammensetzung der Desoxyribonukleinsäure auch nur in Ansätzen zu verstehen. Das hat sich gewaltig geändert. Heute vergeht kaum ein Interview, in dem Vorsitzende, Manager, Trainer und Spieler nicht auf die DNA ihres Klubs zu sprechen kommen. Gemeint ist damit die Identität, jeder Verein pocht auf ein sinnstiftendes Alleinstellungsmerkmal. Kommen wir zu einer weiteren selbstverständlichen Redewendung: „Im Fußball gehören Emotionen einfach dazu.“
Jeder Fan eines Vereins wird das sofort unterschreiben. Das ist genau der Punkt, weshalb Spielgemeinschaften im Grunde genommen ein Unding sind. Sicherlich können Verantwortliche vernünftige Argumente für derlei Konstruktionen ins Feld führen. Aber Fußball in seiner reinsten Form ist und bleibt eine Herzensangelegenheit. 90 Minuten lang darf der Kopf ausgeschaltet werden. Der wird schließlich im grauen Alltag oftmals über Gebühr strapaziert.
Vor kurzem sagte mir ein Mitglied der DJK Twisteden: „Das ist ein perfektes Wochenende. Wir haben ein Spiel gedreht und Kevelaer hat verloren.“ In solchen Momenten schlägt mein Fußballherz höher und ich werde wieder an das große Glück erinnert, meinen Traumberuf ausüben zu dürfen. Man denke nur an eine SG Kevelaer/Twisteden – geht gar nicht.
Der Autor dieser Zeilen ist als kleiner Junge in seiner Geburtsstadt Emmerich zu den Heimspielen des VfB Rheingold gepilgert. Irgendwann kam mit reichlich Geld und großer Klappe der Dorfklub SV Vrasselt auf. Bis heute ist für mich der Sonntagabend gerettet, wenn in der Kreisliga A Rees/Bocholt Rheingold gewonnen und Vrasselt verloren hat – so einfach geht Fußball.
Nehmen wir als weiteres Beispiel die Stadt Kleve. Dort kam es vor mittlerweile 26 Jahren aus Vernunftgründen sogar zu einer Fusions-Zweckehe. Es wird aber mindestens noch eine Generation dauern, bis der 1. FC endgültig in den Fußballerherzen angekommen ist. Der Grund ist ganz einfach. Wer von seinem Opa erzählt bekommen hat, dass die roten Ballkünstler vom VfB Lohengrin viel besser sind als die blauen Klopper vom Sportclub 63, der hat das bis zum letzten Atemzug verinnerlicht – da kommen wir wieder auf die DNA zu sprechen.
Blicken wir noch einmal auf die Zeit zurück, als jedes Kind wie selbstverständlich dem Ball hinterherrannte. Wenn da ein Erwachsener die Frage stellte: „Für wen spielst Du denn?“, fiel die Antwort nicht schwer. Für Schwarz-Weiß, Rot-Weiß, Grün-Weiß, Blau-Weiß, Eintracht oder wie auch immer – eine Identität war immer inklusive. Heute müssen Kinder den Namen ihres Teams oftmals erst auswendig lernen, um die Frage beantworten zu können. Die JSG Haldern/Rees/Hönnepel-Niedermörmter/Millingen/Bienen ist reif für einen Eintrag ins Guinness-Buch der Rekorde. Da habe ich für jeden Nachwuchskicker vollstes Verständnis, der lieber zur Playstation greift als für dieses Ungetüm aufzulaufen.
Fazit: Wer sich für Spielgemeinschaften/Fusionen stark macht, hat das eigentliche Wesen des Fußballs nicht verstanden. Und guckt sich wahrscheinlich freiwillig Spiele von RB Leipzig an.
(Volker Himmelberg)