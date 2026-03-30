Spielgemeinschaften spalten den Amateurfußball wie nie zuvor

Es ist immer wieder erstaunlich, welche naturwissenschaftlichen Kenntnisse Fußballer heutzutage mitbringen. Was haben wir uns früher beispielsweise auf der Schule damit herumgequält, die Zusammensetzung der Desoxyribonukleinsäure auch nur in Ansätzen zu verstehen. Das hat sich gewaltig geändert. Heute vergeht kaum ein Interview, in dem Vorsitzende, Manager, Trainer und Spieler nicht auf die DNA ihres Klubs zu sprechen kommen. Gemeint ist damit die Identität, jeder Verein pocht auf ein sinnstiftendes Alleinstellungsmerkmal. Kommen wir zu einer weiteren selbstverständlichen Redewendung: „Im Fußball gehören Emotionen einfach dazu.“