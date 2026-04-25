Spielgemeinschaft zwischen Mitlechtern und Lörzenbach nimmt Form an Geplant für Runde 2027/28 +++ personelle Probleme ausschlaggebend von Markus Karrasch · Heute, 15:30 Uhr · 0 Leser

Vereint erfolgreich: Die Fußballer der SG Mitlechtern/Lörzenbach feierten 2009 den Aufstieg in die Kreisoberliga. Jetzt verhandeln beide Clubs erneut über die Bildung einer Spielgemeinschaft. (Archiv) Foto: Marc Schüler

Mitlechtern/Lörzenbach. Sie haben die gleichen Vereinsfarben, in der Tabelle der Kreisoberliga sind sie Nachbarn, geographisch sowieso, und bald werden sie noch viel enger verbandelt sein: Die Senioren-Spielgemeinschaft zwischen der KSG Mitlechtern und dem SV Lörzenbach nimmt Formen an. Die Gespräche sind fortgeschritten, die Einigung scheint greifbar. Eine der wenigen offenen Punkte ist wohl – wenn der Zusammenschluss zustande kommt – die Trainerfrage. Übernimmt Ron Hachenberger (Lörzenbach) die neue Spielgemeinschaft oder sein Mitlechterner Kollege Christian Zeiß.

Dieser Text wird euch kostenlos zur Verfügung gestellt von Echo Online. Grund für die Gespräche: die Personalsituation für die Runde 2027/28. Da zeichnen sich im Sommer offenbar bei beiden Clubs einige Abgänge ab.

Erste Spielgemeinschaft hält acht Jahre Personelle Probleme waren auch beim ersten Mal ausschlaggebend für einen Zusammenschluss. Mit Beginn der Saison 2004/05 stand die SG Mitlechtern/Lörzenbach in der A-Liga Bergstraße erstmals auf dem Platz. Damals wie heute soll die Initiative vom SV Lörzenbach ausgegangen sein. Acht Jahre hielt die Spielgemeinschaft; am Ende gab es Knatsch im Zusammenhang mit der Ansprache potenzieller Neuzugänge. Sportlich war die SG durchaus erfolgreich: 2009 gewann die erste Mannschaft auch dank 29 Michael-Kadel-Toren die A-Liga-Meisterschaft, gleichzeitig stieg die Reserve im zweiten Jahr ihres Bestehens in die C-Liga auf. Im Nachwuchsbereich arbeiten beide Clubs seit Ewigkeiten zusammen, bei der Reserve ist man wieder seit Saisonbeginn in der C-Liga vereint. Bis Sommer 2026 kooperierte die KSG mit dem FC Fürth II, ehe die Fürther wieder eine eigenständige zweite Mannschaft auf die Beine stellten.