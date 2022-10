Spielgemeinschaft Weigendorf Hartmannshof kommt beim Spitzenreiter nac

Letzter Spieltag der Hinrunde: für unsere Truppe ging es bereits am Samstagnachmittag zum souveränen Spitzenreiter aus Troschenreuth. Ersin Akkaya konnte eine gute erste Elf auf den Platz schicken, musste aber neben den bereits länger ausfallenden Spielern noch kurzfristig auf Philipp Zagel und Jens Mederer verzichten. Beim Gegner traf man dabei auf zwei alte Bekannte: Ex-Trainer Daniel Dietrich schnürt mittlerweile dort die Schuhe und Klaus Meier ist für die Troschenreuther Keeper verantwortlich, nachdem er sich zuvor in Weigendorf und Hartmannshof um die Goalies kümmerte. Auf einem guten Geläuf bei besten äußeren Bedingungen sollte mit Unterstützung einer schönen Kulisse also alles für ein gutes Spiel gegeben sein.

Die Weigendorfer Gäste starteten nervös in die Partie und hatten einige Probleme mit der Spielweise der Troschenreuther, welche resoluter in die Zweikämpfe gingen und ihre Spielzeuge mit mehr Überzeugung vorbrachten. Für die Führung brauchte es dann einen Standard: nach einem Eckball köpfte Hartmann stark ins linke obere Eck ein – da gab es für Johannes Helmke nichts zu halten. Wenig später meldete sich der Gast dann aber endlich auch im Spiel an. Die erste richtige Torannäherung führte auch zum Ausgleich. Infolge eines schönen Linksschusses von Ertel, welcher noch pariert werden konnte, setzte Mederer gegen Dietrich im Zweikampf gut seinen Körper ein. Der unter Druck gesetzte Kopfball von Dietrich wurde vom Keeper zur Seite abgewehrt, wo aber Ertel lauerte und den Ausgleich erzielte. Doch schon in der nächsten Aktion gaben die Gäste das Remis wieder aus der Hand. Quenzler vertändelte den Ball und Ghahremany lief alleine auf das Tor zu. Dabei kam er noch ins Stolpern, doch weil die Weigendorfer Abwehr nicht entschlossen zurück ging konnte der Stürmer noch querlegen auf Eckert, welcher keine Mühe hatte die neuerliche Führung zu erzielen. Aber auch danach ließen die Spieler von Akkaya die Köpfe nicht hängen und spielten auf den neuerlichen Ausgleich. Dabei galt es aber immer ein ausgewogenes Mittel aus Offensive und Defensive zu finden, denn der Spitzenreiter wusste jeden Fehler sofort mit einer guten Aktion zu bestrafen. Kurz vor der Pause dann der nicht unverdiente Ausgleich: eine Freistoßflanke von Quenzler fand den freistehenden Mohamad, welcher schön einköpfen konnte. Mit diesem Spielstand pfiff Schiedsrichter Hirsch dann zur Pause.