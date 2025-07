Spielgemeinschaft SV Schluchtern II

Auch unsere 2. Mannschaft ist bereits in die Vorbereitung gestartet. Sie wird in der kommenden Saison in einer Spielgemeinschaft mit der SGM MassenbachHausen II in der Kreisliga B1 an den Start gehen. Der SV Schluchtern geht mit Spielertrainer Tim Neuweiler in der Verantwortung in die Saison 25/26. Tim hat das Vertrauen der Fussballabteilung. Deshalb wir freuen uns, dass er uns weiterhin erhalten bleiben wird. Das bedeutet umso mehr, weil er in der vergangenen Runde an vielen Fronten kämpfen musste. Oft wusste er am Sonntagvormittag noch nicht, wer zur Verfügung stehen wird. Wir wünschen ihm eine stressfreiere Runde als in 24/25.

Unterstützt wird er u.a. vom 2. Abteilungsleiter des SVS Fabian Reber.