Spielgemeinschaft Saison 2026/27: VfR Vettweiß & T.B.-S.V. Füssenich

Vettweiß/Füssenich-Geich. Die Vorstände des VfR Vettweiß und des T.B.-S.V. Füssenich-Geich haben eine weitreichende Entscheidung getroffen: Zur Saison 2026/27 werden die beiden Vereine eine gemeinsame Spielgemeinschaft im Seniorenbereich bilden. Ziel ist es, Kräfte zu bündeln, Strukturen zu stärken und langfristig erfolgreichen Fußball in der Region zu etablieren.

Eine enge Verbindung besteht ohnehin bereits im Jugendbereich: Beide Vereine sind Teil des JFV Bördeland Vettweiß, was die Zusammenarbeit zusätzlich erleichtert. Nun soll dieser Weg auch im Seniorenbereich konsequent fortgesetzt werden.

Dem Entschluss gingen intensive Gespräche voraus, die bereits Ende vergangenen Jahres aufgenommen wurden. „Die Gespräche verliefen durchweg auf Augenhöhe“, heißt es aus Vereinskreisen. Schnell wurde deutlich, dass beide Clubs zahlreiche Gemeinsamkeiten und ähnliche sportliche Zielsetzungen verfolgen. Um auch die sportliche und menschliche Kompatibilität zu testen, kam es in der Wintervorbereitung zu einem gemeinsamen Testspiel, das der VfR Vettweiß knapp mit 6:5 für sich entschied. Doch das Ergebnis geriet schnell in den Hintergrund: Beim anschließenden gemeinsamen Fußballabend mit Pizza und Getränken überzeugte vor allem das Miteinander – die Resonanz der Spieler fiel durchweg positiv aus.

Erfahrene Köpfe mit gemeinsamer Vergangenheit

Sportlich gehen die Vereine aktuell noch getrennte Wege: Während der VfR Vettweiß mit zwei Mannschaften in der Kreisliga C Düren vertreten ist, spielt Füssenich-Geich in der Kreisliga B Euskirchen. Künftig sollen jedoch zwei gemeinsame Mannschaften das Aushängeschild bilden. Das Trainerduo Axel Sendscheid und Andreas Davepon, derzeit beim T.B.-S.V. aktiv, übernimmt die sportliche Verantwortung. Sendscheid, welcher bereits 30 Jahre Trainererfahrung von der Kreisliga bis zur Landesliga mitbringt, war erst zur Winterpause zum Team gestoßen und konnte bereits wichtige Impulse im Abstiegskampf setzen. Neben der guten Seele des VfR Vettweiß, Ralf Künzel, welcher die Mannschaft als Betreuer unterstützt, stößt Justin Dörsam, jetziger Trainer der ersten Mannschaft des VfR, als Torwarttrainer hinzu. Punktuell soll das Trainerteam noch gezielt erweitert werden. Die Spiele der ersten Mannschaft sollen sonntags stattfinden.

Die zweite Mannschaft wird weiterhin von Torsten Küppers betreut und soll wie gehabt freitagabends spielen. Auch hier ist zusätzliche Unterstützung vorgesehen.

Die sportliche Gesamtleitung übernimmt Norbert Bonn. Er ist in der regionalen Fußballszene bestens vernetzt und verfügt über ausgezeichnete Kontakte zu Spielern, Trainern und Vereinen.

Starke Infrastruktur als Fundament

Ein zusätzlicher Pluspunkt der neuen Spielgemeinschaft liegt in der Infrastruktur beider Vereine. Der VfR Vettweiß bringt einen hochmodernen Kunstrasenplatz inklusive Flutlichtanlage ein und stellt darüber hinaus den Neubau eines Sportheims in Aussicht. Der T.B.-S.V. Füssenich-Geich verfügt hingegen über einen hervorragend gepflegten Naturrasenplatz. Künftig soll flexibel auf beiden Anlagen trainiert und gespielt werden – abhängig von Wetterlage, Jahreszeit und Lichtverhältnissen. Damit schaffen beide Vereine optimale Bedingungen für Training und Spielbetrieb über das gesamte Jahr hinweg.

Ziel: Talente bündeln, Unterbau stärken

Ein zentrales Ziel der Spielgemeinschaft ist die Bündelung vorhandener Potenziale. Beide Vereine verfügen über viele junge, talentierte Spieler aus der Region. Diese sollen gezielt gefördert und in einem breiteren, leistungsfähigeren Kader zusammengeführt werden. Gleichzeitig möchte man die Attraktivität für Nachwuchsspieler aus dem Jugendförderverein weiter steigern.

Besonderes Augenmerk liegt auch auf der zweiten Mannschaft. Diese hatte beim VfR Vettweiß zuletzt mit erheblichen personellen Engpässen zu kämpfen und konnte den Spielbetrieb nur dank Unterstützung aus der ersten Mannschaft und der Alten Herren aufrechterhalten. Künftig soll hier ein stabiler Unterbau entstehen, der die erste Mannschaft nachhaltig stärkt.

Nicht betroffen von der Neustrukturierung ist die Damenmannschaft aus Füssenich-Geich, die weiterhin eigenständig bestehen bleibt.

Blick auf 2025/26 und den zukünftigen Spielkreis

Sportlich blicken beide Vereine optimistisch auf die laufende Saison. Füssenich-Geich hat nach einer schwachen Hinrunde mit drei Siegen und zwei Unentschieden aus sieben Spielen eine deutliche Leistungssteigerung gezeigt und sich im Abstiegskampf zurückgemeldet. Auch Vettweiß präsentierte sich zuletzt in starker Form und startete mit sechs Siegen in Folge in die Rückrunde. Zuletzt gelang gegen den direkten Konkurrenten Lendersdorf ein souveräner 6:1 Erfolg. Das erklärte Ziel bleibt der Aufstieg – allerdings müssen auch gegen direkte Konkurrenten weiterhin Punkte eingefahren werden, was man in der Hinrunde verpasste.

In welchem Fußballkreis die neue Spielgemeinschaft künftig antreten wird, ist derzeit noch offen. Beide Vereine haben sich darauf verständigt, im höherklassigen Kreis zu spielen. Sollten sowohl der angestrebte Klassenerhalt als auch ein möglicher Aufstieg erreicht werden, werden die Vereine in Gesprächen die strategisch sinnvollste Vorgehensweise erörtern.

Mit der geplanten Spielgemeinschaft setzen der VfR Vettweiß und der T.B.-S.V. Füssenich-Geich ein klares Zeichen für die Zukunft des Amateurfußballs in der Region – gemeinsam statt getrennt