Spielgemeinschaft in Wald-Michelbach ist geplatzt

Eintracht Wald-Michelbach wollte nach dem freiwilligen Rückzug aus der Gruppenliga in der neuen Saison wieder zurück auf die Fußball-Landkarte. Zwar nicht eigenständig, aber als Teil einer Wald-Michelbacher Spielgemeinschaft mit dem Ortsnachbarn SG. Auch der Name (SG Eintracht Wald-Michelbach II) und die Klasse (A-Liga Bergstraße) standen schon fest. Zudem hatte ein gutes Dutzend Spieler bekundet, in den Überwald zu wechseln. Warum die Spielgemeinschaft geplatzt ist und was die Verantwortlichen nun planen, lest Ihr im Plus-Text auf Echo online