Spielgemeinschaft beendet, Staffeltag und Mitgliederversammlung

Ihr habt auch News oder Besonderheiten? Dann schreibt uns gerne per E-Mail an wuerttemberg@fupa.net oder über Instagram an @fupa_wuerttemberg

Fußballbezirk Stuttgart/Böblingen

Das teilt der Bezirk mit:

Hiermit laden wir Sie herzlich zum Staffeltag am Samstag, den 26.07.2025 um 11.00 Uhr im Vereinsheim des TSV Bernhausen „Der Grieche am Fleinsbach“ Dombasler Straße 8, 70794 Filderstadt. Die Tagesordnung ist wie folgt geplant:

1. Begrüßung

2. Allgemeine Informationen aus dem Bezirk

3. Bericht über die abgelaufene Spielzeit

4. Entlastung und Neuwahl der Staffelleiter

5. Informationen zum Spielbetrieb 2025/26

a. „Poolung“ Kreisliga A (Ausgleich Über- / Untersoll zwischen den 3 Staffeln)

b. Staffeleinteilung Kreisliga B

6. Bericht der Schiedsrichtergruppe

7. Diskussion über gewünschte Besprechungspunkte

8. Sonstiges

Club L'Italiano Großbottwar (Kreisliga B2 Enz/Murr)

Das teilt der Verein auf Instagram mit:

Club L'italiano geht ab sofort wieder eigenständig an den Start - mit neuer Mannschaft, klarer Richtung und maximalen Einsatz. Die Spielgemeinschaft mit dem FV Oberstenfeld wurde zum 30.06.2025 beendet. Wir konnten zusammen tolle Erlebnisse feiern, wie den Aufstieg in die Kreisliga A in der Saison 2022/2023 und in der darauffolgenden Saison den Klassenerhalt. Wir bedanken uns für die gemeinsame Zeit und wünschen dem FV Oberstenfeld sportlich weiterhin alles Gute.

