Fußball-Chef: Aufkirchens Stephan Böck leitet die Vereinsgeschicke. – Foto: dm
Spielgemeinschaft Aufkirchen unterliegt im Modus 9:9
Erstmals musste die SG Aufkirchen in der C-Klasse im Modus 9:9 antreten. Es setzte eine Niederlage gegen den FC Scheuring II.
Aufkirchen - Stephan Böck war etwas enttäuscht, da der FC Scheuring II das Spiel nicht verlegen wollte. Noch dazu wurde im neu eingeführten Modus 9:9 gespielt – für die SG Aufkirchen Neuland. Bis zur Halbzeit war das Spiel noch ausgeglichen, denn es stand bis dato 2:1 für die Scheuringer.
Ein paar Geschenke der Gäste brachte Scheuring dann mit 5:1 in Front. Noch eine kurze Aufholjagd auf 5:3, aber dies war auch der Endstand. Die Torschützen für die SG: zweimal Adrian Ostermeier(15./88.) sowie Marc Obermayer(87.).