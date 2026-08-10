Spielgemeinschaft auf Probe: TSV Herrsching II und SF Breitbrunn II starten gemeinsam

Die zweite Mannschaft des TSV Herrsching bildet ab sofort eine Spielgemeinschaft mit der Reserve aus Breitbrunn. Die Verantwortlichen wollen nach einem Jahr entscheiden, ob die Kooperation fortbesteht.

Die zweite Mannschaft des TSV Herrsching geht in der kommenden Saison nicht mehr alleine an den Start. Gemeinsam mit der Reserve aus Breitbrunn bildet der Verein künftig eine Spielgemeinschaft. Nach intensiven Gesprächen entschieden sich beide Seiten, die Kräfte zu bündeln und als SG TSV Herrsching/SF Breitbrunn II in der B-Klasse 2 anzutreten. Bis zum Ligastart steht am Samstag noch ein Testspiel gegen den SC Pöcking II an, ehe es am Sonntag darauf gegen den SV Adelshofen-Nassenhausen II erstmals um Punkte geht.

Trainer Dalibor Novak beschreibt die Hintergründe der Entscheidung offen: „Nach dem sportlichen Misserfolg von Breitbrunn und dem sportlichen Erfolg von uns wussten wir, dass sich personell vieles ändern wird.“ Gerade deshalb sei die neue Konstellation naheliegend gewesen. „Als eine Gemeinde ist es tatsächlich auch durchaus sinnvoll, eine SG zu bilden“, betont Novak. Der erste Schritt kam dabei aus Breitbrunn. „Martin Steigenberger ist aktiv auf uns zugegangen und hat nach dem sportlichen Abstieg von Breitbrunn den ersten Schritt gemacht“, erzählt Novak. Anschließend hätten sich beide Vereine zusammengesetzt, „zusammen ausgesprochen und geschaut, wie die Perspektive ist und wie man das sportlich vorantreiben kann“.

Neben den personellen Veränderungen spielten auch organisatorische Gründe eine Rolle. „Bei uns in Herrsching ist es mit dem Flutlicht und dem Trainingsplatz ein bisschen schwierig. Das war natürlich auch ein Hintergedanke“, erklärt Novak. Die Gemeinde habe die Vereine zudem mehrfach auf die Möglichkeit einer Zusammenarbeit angesprochen. „Wir wurden von der Gemeinde ein paar Mal gefragt, warum diese Konstellation nicht möglich sei“, sagt der Trainer.

Die Verantwortlichen wollen die neue Spielgemeinschaft zunächst ohne langfristigen Druck angehen. „Wir hoffen jetzt, dass wir eine gute Zusammenarbeit haben und schauen erst mal, wie das im ersten Jahr läuft“, so Novak. Besonders wichtig sei, dass beide Seiten flexibel bleiben. „Das ist eine SG auf Probe“, stellt der Coach klar. „Wir entscheiden dann im Laufe des Jahres, ob das weiter Fortbestand hat oder nicht.“ Deshalb sei man „erst mal nicht ganz so festgebunden“.

Sportlich soll die SG vor allem Stabilität bringen. Durch den Zusammenschluss entsteht ein breiterer Kader, der Ausfälle besser auffangen kann. Gerade im Amateurfußball wird es für zweite Mannschaften zunehmend schwieriger, dauerhaft genügend Spieler für Training und Spielbetrieb zur Verfügung zu haben. Die Verantwortlichen in Herrsching und Breitbrunn sehen in der Kooperation deshalb eine Chance, beiden Standorten eine verlässliche Perspektive zu geben.

Bis die B-Klasse startet, nutzt das neue Team die Vorbereitung, um sich einzuspielen. Es soll weiter an den Abläufen gearbeitet werden, bevor es ernst wird. Zum Auftakt der neuen Saison wartet mit dem SV Adelshofen-Nassenhausen II direkt die erste Pflichtspielaufgabe auf die frisch gegründete SG.

Für Novak überwiegt trotz aller offenen Fragen die Vorfreude auf das Projekt. „Wir wollen einfach schauen, was passiert und wie sich die Zusammenarbeit entwickelt“, sagt er. Nach den ersten gemeinsamen Wochen soll nun auf dem Platz der Beweis folgen, dass aus zwei zweiten Mannschaften tatsächlich ein funktionierendes neues Team entstehen kann.