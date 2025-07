Spielfreudiger LSK mit gelungener Generalprobe

In der abgelaufenen Spielzeit trafen der MTV Römstedt und Lüneburger SK Hansa noch in der Landesliga aufeinander. Nun trennen beide Teams gleich zwei Ligen. Der Unterschied wurde im kurzfristig vereinbarten Testspiel am gestrigen Samstag deutlich sichtbar.

Besonders im ersten Abschnitt dominierte der LSK nahezu nach Belieben. Zwischen der 13. und 19. Minute sorgten Stefan Wolk, Tjark Dörr sowie Marian Kunze per Strafstoß für die beruhigende 3:0-Führung. Der Oberliga-Aufsteiger, der in der vergangenen Saison die direkten Duelle mit 7:0 und 4:0 gewann, trat weiter aufs Gaspedal. Nochmals Kunze sowie Tomek Pauer erhöhten noch vor der Pause auf 5:0. Nach dem Seitenwechsel knüpften die auf mehreren Positionen Änderungen vornehmenden Gäste jedoch nicht an die starke Leistung an. So gelang Valentin Schulz das Ehrentor. Malte Meyer stellte wenig später den alten Abstand wieder her, doch weitere Treffer blieben aus.