Spielfreudige Eilendorfer überrollen Helpenstein

Für den lustlos wirkenden Fußball-Landesligisten SV Helpenstein gab es beim SV Eilendorf die Höchststrafe. Der SVE wirbelte den Gast mit 5:0 weg und schob die Helpensteiner auf einen Abstiegsplatz. Warnung genug dürfte der Fall auf Rang 14 sein.

Denn auch Helpensteins Trainer Dominick Hahn gab sich nach der Pleite an der Halfenstraße ziemlich wortkarg. „Heute hat bei uns überhaupt nichts gepasst. Das hat doch jeder gesehen“, erklärte Hahn.

Vor dem frühen Führungstor hatte der Eilendorfer Milan Schaaf (3.) bereits den Pfosten mit einem Flachschuss getroffen. Immer wieder von den beiden Besten im Eilendorfer Trikot (Yannick Younga und Kian Soleimankhani) angetrieben, lief das Spiel an den Gästen fast vorbei.

In der Tat brachte kaum jemand beim SVH so etwas wie Normalform. Gab es in den letzten beiden Aufeinandertreffen null Tore für Eilendorf und vier Treffer für die Helpensteiner, so dauerte es in dieser Partie gerade mal sechs Minuten, bis der SVE ins Netz getroffen hatte. Eine Maßflanke von Aljoscha Feese köpfte Tobi Knoben unhaltbar und aus kurzer Distanz ins Netz.

Konsequente Gastgeber

Helpenstein kam erst nach gut 20 Spielminuten zum ersten (harmlosen) Torschuss. Dafür waren die Gastgeber umso konsequenter. Auf Vorlage von Spielmacher Younga erzielte Ben Pühl (30.) das 2:0. Nur neun Minuten später sorgte Soleimankhani für das vorentscheidende 3:0 (39.) per Abstaubertor.

Ein kurzes Aufbäumen seitens der Helpensteiner folgte. Aber das war es dann auch, einschließlich der ideenlosen Vorstellung in der zweiten Halbzeit. Nur zwei Minuten nach Wiederanpfiff machte Soleimankhani das 4:0 (47.), was gleichzeitig sein zweites Tor an diesem Tag war.

Den Treffer des Tages lieferte aber Aljoscha Feese im Eilendorfer Trikot. Aus 20 Metern Entfernung jagte er das Leder in den Winkel (60.). Insgesamt kam der Gast auf etwa drei Torschüsse in der gesamten Partie. Zweimal reagierte Eilendorfs Keeper Paul Schulz und wehrte ab, der dritte Versuch ging in den Eilendorfer Himmel.

Ruhige Schlussphase

Die letzten 30 Minuten des letzten Pflichtspiels des Jahres 2025 gestalteten sich höhepunktfrei. „Das Ergebnis spricht ja wohl für sich“, mochte Eilendorfs Trainer Jasmin Muhovic jeden Sportsfreund mal drücken. „Es war richtig schön, den Jungs heute zuzusehen“, hob Muhovic „die unbändige Spielfreude meiner Mannschaft“ heraus.

Mit dem fünften Saisonsieg bei 18 Punkten geht der SVE ungetrübt und als Neunter der Landesliga in die Weihnachtsferien. Helpenstein rutschte mit neun Zählern auf den ersten Abstiegsplatz ab.

