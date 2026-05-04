Spielfreude schlägt Sachlichkeit: SV Planegg-Krailling zeigt Olching die Grenzen auf

Nicht aufzuhalten: Planeggs Aleksandar Demonjic traf gegen Olching doppelt. – Foto: Andreas Mayr

Für die Abschlusstabelle dieser Saison gibt es keine Umdreh-Karte wie im Uno. Selbst die Fußballer des SV Planegg -Krailling haben sich mit der Meisterschaft des SC Olching in der Bezirksliga Süd abgefunden, sagt ihr Trainer Pero Vidak. Daran ändert auch ihr Erfolg im direkten Duell am Sonntag nichts, der den Planegger Rückstand auf zwei Punkte verkürzte. „Wir gehen davon aus, dass wir Relegation spielen“, so Vidak.

Vidak drückte das in eleganten Worten aus. Er sagte: „Wir wollten unseren Respekt haben.“ Schon das Hinspiel hatten die Planegger anfangs dominiert, hatten 3:0 geführt – den Vorsprung aber verzockt. Auf der einen Seite „hat uns das alles gewurmt“, erinnert sich der Coach. Auf der anderen Seite beeinflusste der Spielverlauf die Flugkurven beider Klubs erheblich. Während Planegg sich in den Wochen danach selbst suchte, hoben die Olchinger ab, gewannen zehn Spiele in Folge.

Das heißt aber nicht, dass seine Mannen sich nicht für die bessere Mannschaft halten. In diesem Gipfeltreffen zeigten sie, was in der Liga hinter vorgehaltener Hand manche sagen: Der SC Olching, der noch ein Nachholspiel in der Hinterhand hat, mag direkt in die Landesliga aufsteigen, aber niemanden in Angst und Schrecken zu versetzen. Schon gar nicht die Planegger mit ihren hochdekorierten Leuten. Der 4:1-Erfolg verschob nicht nur die Meisterfeier des Gegners, er war auch ein Statement, zudem eine Abrechnung mit der Vergangenheit.

Höchst beeindruckt blickte Pero Vidak auf die Sachlichkeit, mit der die Olchinger sich durch die Bezirksliga arbeiten. „Das ist eine Qualität, davon müssen wir auch mehr zeigen“, weiß er. Im Fall seines Teams ist das nicht leicht, weil das Temperament seiner Spieler auch der Ursprung ihrer Spielfreude ist. Klar war auch: Sie dürfen sich nicht so leicht reizen lassen. Eine Szene gab es am Sonntag, als Mirza Zahirovic nach einer Privatfehde mit dem Schiedsrichter auszuscheren drohte. Am Umgang damit war dann jedoch auch die Entwicklung abzulesen. Es blieb bei einem kurzen Blackout samt gelber Karte. Nichts schädigte das Team nachhaltig.

Demonjic baut seinen Kontostand auf 30 Saisontore aus

So überpinselte Planegg die Olchinger Sachlichkeit mit seiner kunterbunten, lebendigen Art des Fußballs. Schon vor dem ersten Streich in Minute 40 schossen sich die Gastgeber ein, hatten drei gute Chancen. Olching spielte hingegen wie ein Team, das gekommen war, um die Meisterschaft an der Theke abzuholen. Das funktionierte nicht gegen ein Planegger Team mit dermaßen viel Wut im Bauch. Bei den ersten beiden Toren spielte der SVP den wirbelnden Dario Matijevic frei, die beiden weiteren Treffer entsprangen der Genialität von Aleksandar Demonjic, der seinen Kontostand auf 30 Saisontore erhöhte. „Was er in dieser Liga macht, ist nicht von dieser Welt. Den musst du einfangen, so unglaublich viele Kilometer macht der“, lobte Vidak.

Dank der neuen „mentalen Stabilität“ brachte auch ein zwischenzeitlicher kleiner Rückschlag in Form des 1:2 (58.) seine Mannschaft nicht vom rechten Weg ab, der jetzt – wohl via Relegation den Olchingern hinterher – in die Landesliga führen soll.