Spieletrainer und Torwart bleiben

– Foto: Foto Schwalm-Eder Amateurfussb

Der Lichtenauer FV treibt seine Personalplanungen für die kommende Saison weiter voran. Wie der Verbandsligist in den sozialen Medien mitteilte, haben Gheorghe Bantis und Alexandru Cucu ihre Zusage für ein weiteres Jahr gegeben.

Der Verein verpackte die Nachricht mit einem augenzwinkernden Verweis auf verspätet gefundene „Ostereier“, sportlich ist die Botschaft jedoch eindeutig: Zwei weitere Akteure bleiben dem LFV erhalten. Mit den Verlängerungen von Bantis und Cucu setzt der Klub ein wichtiges Signal der Kontinuität für die nächste Spielzeit.