Spielerverlängerungen, zwei Zugänge und eine Verstärkung

Das teilt der Verein auf Instagram mit:

Mit Benny Lübge können wir auf einen absolut zuverlässigen Torhüter bauen, der bereits als A-Jugendlicher in der vergangenen Spielzeit seinen Mann gestanden hat und nun mit unserem Kapitän Maxi Teschner ein tolles Keeper-Duo bilden wird.

Im Mittelfeld bleibt uns Runer Abraham erhalten. Um keinen Zweikampf verlegen besticht er durch seine absolute Laufstärke. In seinem ersten Männerjahr fehlte noch etwas die Konstanz, aber wir sind sehr guter Dinge, dass Runer den nächsten Schritt machen und sich noch mehr Einsätze verdienen wird.

Noch einen Tick weiter vorne ist Jamie Gobel zu finden. Der Offensivspieler stammt - wie die anderen beiden Akteure auch - aus der eigenen Jugend und zeigt immer wieder welch feines Füßchen er hat. Gerade in den letzten Spielen der Saison deutete er sein Potenzial mehr als nur an.

Ein Protzener für Protzen!

Endlich haben wir wieder einen waschechten Protzener in unseren Reihen. Mit Ben Vatter wechselt ein junges Talent zu uns, dass seinen Lebensmittelpunkt in Protzen hat. Über die Jugendbereiche vom TSV Wustrau, dem SV 90 Fehrbellin und eine Saison im Herrenbereich in Wustrau, wechselt Ben nun in seine Heimat. "Wir freuen uns riesig darüber das Ben den Weg zu uns gefunden hat. Er ist jung, hungrig und will sich durchsetzen", so die sportliche Leitung!

Wir heißen Ben herzlich willkommen und freuen uns ihn bald in unseren Farben zu sehen.

Neuzugang 2: Sameer Alkabali

Sameer wechselt vom FSV Blau-Weiss 90 Rheinsberg zu uns nach Protzen. Der flexibel einsetzbare Mittelfeldspieler wird uns helfen auch in der Breite mehr Qualität auf den Platz bringen zu können!

Sameer seine freundliche, ruhige und ehrliche Art machte die Gespräche sehr angenehm.

Wir begrüßen unsere neue Nummer 15 und freuen uns auf viele sportlich erfolgreiche Momente zusammen!

P.S. Ein Dank geht nach Rheinsberg, die Abwicklung des Wechsels lief schnörkellos!