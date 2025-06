Spielerverabschiedungen in Beesten

Das Saisonende bedeutet für die meisten Spieler den Anfang einer Erholungszeit vom Fußball, für manche bedeutet dies aber auch den Abschied aus ihren angestammten Mannschaften. Sei es aus beruflichen oder familiären Gründen, wegen einem Wohnortwechsel oder dem Wechsel zu einem anderen Verein, am Ende der Saison ist es Zeit danke zu sagen. Danke für den Einsatz den die Jungs gebracht haben, um den Fortuna-Fußball weiter zu bringen.

In der ersten Mannschaft verlassen uns mit Laux Sandow, Tim Kamping, Dennis Fühner und Markus Prein leider gleich vier herausragende Spieler und auch Typen. Vor allem mit den letzten drei genannten geht ein Stück Fortuna-Geschichte zu ende, die über den Abstieg in die 3.KK, den Wiederaufstieg in die 2.KK und schlussendlich in der Meisterschaft und dem Aufstieg in die 1.KK mündete. Sicherlich werden uns die Jungs nicht komplett abhanden kommen. So hat einer der Routiniers mit dem Pseudonym "M10" schon durchklingen lassen, dass Die Zwote durchaus mal anklopfen könnte. Feiner Kerl!