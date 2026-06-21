Spielerverabschiedungen 2026

Nach einem Jahr beim FVE wechselt auch Leonard Ebel wieder zurück in seine Heimat, die Pfalz. Leo hatte einen großen Anteil an der guten Saison der 2. Mannschaft und stellte sich dabei immer in den Dienst der Mannschaft.

Bereits im Winter mussten wir Emir Karaismailoglu verabschieden, der beruflich bedingt die Region Karlsruhe verlassen hat und uns nicht mehr zur Verfügung stand. In den anderthalb Jahren zeichnete sich Emir jedoch durch seine Zuverlässigkeit aus und war einer der Leistungsträger der 2. Mannschaft.

Zurück in seine Heimat wechselt auch Patrick Schneider. „Schnix“ kam 2019 zum FVE und erlebte somit erstmal die beiden abgebrochenen Corona-Saisons. Insgesamt konnte er dennoch in 143 Spielen 5 Tore für den FVE erzielen. Er ist einer derjenigen, der es diesen März noch geschafft hat, in jeder der drei Herren-Mannschaften mindestens einen Einsatz verbuchen konnte. Mit Patrick verlieren wir einen loyalen, ehrgeizigen und zuverlässigen Mitspieler und auch Freund. Zu jeder Zeit hat er alles für den Verein gegeben, auch nachdem er seinen Wechsel zurück zu den Sportfreunden Forchheim verkündet hat. Damit freuen wir uns jetzt schon auf ein Wiedersehen in der nächsten Saison.

Sein Karriereende hingegen teilte uns ein weiterer Rheinstettener mit. Tim Burg wird nach 4 Jahren beim FVE seine Schuhe an den Nagel hängen. Nach 76 Spielen und 9 Toren für den FVE ist Schluss für Tim. Leider haben Verletzungsprobleme noch mehr Einsätze vereitelt. Tim hat sich auf und neben dem Platz als echter Gewinn für den Verein erwiesen. Erfreulicherweise bleibt Tim dem FVE aber erhalten und wird für die Ü32 und wenn Not am Mann ist, weiterhin verfügbar sein.

Ein weiteres Karriereende müssen bei einem echten Eigengewächs bedauern. Kevin Schwarzbäcker kam 2013 als „verlorener Sohn“ wieder zurück nach Ettlingenweier, nachdem er den FVE in der B-Jugend verlassen hatte. Starke 317 Spiele und 36 Tore stehen in Pflichtspielen zu Buche. „Katsche“ entwickelte sich beim FVE zum unangefochtenen Leistungsträger und schließlich auch Kapitän. Er prägte die Mannschaft wie kaum ein anderer dies tat. Leider entschied er sich dennoch, dass in diesem Sommer Schluss ist und er seine Karriere beenden wird. Lieber Katsche, deine Leistungen auf, aber auch vor allem neben dem Platz sind kaum in Worte zu fassen, deswegen halten wir uns so kurz, wie du es auch immer getan hast und sagen einfach nur: DANKE!

Auf diesem Weg möchte sich der FVE bei allen 5 Spielern recht herzlich für Ihren Einsatz für den Verein bedanken. Ihr seid jederzeit in Ettlingenweier willkommen und wir freuen uns jedes Mal aufs Neue, wenn wir euch wiedersehen!

Danke für alles und bleibt so wie ihr seid!