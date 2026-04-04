Spielertrainerduo bleibt beim Bezirksligisten, neue Spielgemeinschaft

Bei den Vereinen aus Württemberg hat sich einiges getan. Was genau ist das?
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Der VfR Sulz setzt in der Bezirksliga Nordschwarzwald weiter auf Kontinuität an der Seitenlinie. Das Spielertrainerduo Philipp Rumpel und Domenico Mosca bleibt auch in der Saison 2026/27 in Verantwortung und steht damit weiterhin für jenen Weg, der die Mannschaft derzeit an die Spitze der Liga geführt hat.
Die frühe Entscheidung unterstreicht die Zufriedenheit des Vereins mit der sportlichen Entwicklung. Während die Trainerfrage damit geklärt ist, laufen die Planungen am Kader weiter. Bereits fest steht allerdings, dass Jonathan Siegel den VfR Sulz nach Saisonende verlassen und sich dem SV Bösingen anschließen wird. Auch im Unterbau zeichnen sich Veränderungen ab: Künftig wird der VfR gemeinsam mit dem VfB Sigmarswangen und dem FC Holzhausen nur noch mit einer SGM I antreten.
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Der SSV Schwäbisch Hall setzt in der Landesliga Württemberg, Staffel 1, weiter auf Stabilität im Abwehrzentrum. David Svecak hat seinen Vertrag um ein weiteres Jahr verlängert und bleibt damit ein wichtiger Bestandteil jener Mannschaft, die auf Verlässlichkeit und Kontinuität baut.
Seit seinem ersten Tag hat sich David Svecak als Stammspieler in der Innenverteidigung etabliert. Mit Ruhe am Ball, Zweikampfstärke und einem ausgeprägten Gespür für defensive Ordnung gibt er der Mannschaft Woche für Woche Halt. Dass der Verein nun frühzeitig Klarheit geschaffen hat, ist daher ein folgerichtiger Schritt. Für den SSV Schwäbisch Hall bedeutet die Verlängerung mehr als nur Planungssicherheit – sie sichert auch jene defensive Konstanz, die für eine erfolgreiche Zukunft von zentraler Bedeutung ist.
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