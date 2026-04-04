Spielertrainerduo bleibt beim Bezirksligisten, neue Spielgemeinschaft

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VfR Sulz

Der VfR Sulz setzt in der Bezirksliga Nordschwarzwald weiter auf Kontinuität an der Seitenlinie. Das Spielertrainerduo Philipp Rumpel und Domenico Mosca bleibt auch in der Saison 2026/27 in Verantwortung und steht damit weiterhin für jenen Weg, der die Mannschaft derzeit an die Spitze der Liga geführt hat.

Die frühe Entscheidung unterstreicht die Zufriedenheit des Vereins mit der sportlichen Entwicklung. Während die Trainerfrage damit geklärt ist, laufen die Planungen am Kader weiter. Bereits fest steht allerdings, dass Jonathan Siegel den VfR Sulz nach Saisonende verlassen und sich dem SV Bösingen anschließen wird. Auch im Unterbau zeichnen sich Veränderungen ab: Künftig wird der VfR gemeinsam mit dem VfB Sigmarswangen und dem FC Holzhausen nur noch mit einer SGM I antreten.