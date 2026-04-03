Spielertrainer verlässt Vestia Disteln nach erfolgreichen Jahren

Einst war er ein Schalke-Talent an der Seite von Leroy Sane. – Foto: Andre Peters

Spielertrainer Daniel Koseler verlässt den SV Vestia Disteln zum Saisonende. Unter ihm war erstmals in der Vereinsgeschichte der Sprung aus der achten in die sechste Spielklasse gelungen. Die Trennung gab der Westfalenligist unter der Woche bekannt. Zuvor war bereits am vergangenen Wochenende vom "RevierSport" spekuliert worden, das der 30-Jährige, der aktuell bei der U19 des FC Schalke 04 hospitiert, im dortigen Nachwuchsleistungszentraum anheuern wird.

Für Koseler würde sich ein Kreis schließen. Zusammen mit Leroy Sané und Thilo Kehrer war er unter dem aktuellen Schalker U19-Coach Norbert Elgert mit dem FC Schalke 04 Deutscher U19-Meister und spielte auch international in der UEFA Youth League. Danach wurde der gelernte Verteidiger in die U23 der Knappen übernommen und absolvierte 18 Einsätze in der Regionalliga West (2015-17). Auch wegen zahlreicher Verletzungen erfüllte sich der Profi-Traum aber nicht.

Als Spieler heuerte Koseler im Sommer 2020 in Disteln an und wurde zur Spielzeit 2022/23 Spielertrainer. Es folgte der direkte Durchmarsch aus der Bezirksliga in die Westfalenliga, wo auf Anhieb in der vergangenen Saison die Vizemeisterschaft gefeiert wurde. Die aktuelle Spielzeit ist von Höhen und Tiefen geprägt. Sollten sich die "Tiefen" nicht noch ausweiten, dürfte der Klassenerhalt bei aktuell sechs Punkten Vorsprung nicht mehr in Gefahr geraten.