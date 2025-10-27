Spielertrainer Tosun geht nach sieben Jahren – 1860 II verliert Platz eins

Landsberg übernimmt nach 60 Patzer die Bayernliga – Srdan Ivkovic im Torrausch – Türkgücü München macht traurigem Abgang öffentlich
Es mag Zufall sein, aber nach der Rückkehr von Trainer Alper Kayabunar, der ein kurzes Gastspiel bei den Profis gab, ist beim TSV 1860 II der Wurm drin. Überraschend die 0:1-Pleite letzte Woche beim Tabellenletzten FC Sturm Hauzenberg, genauso bitter kam am Samstag die 2:3-Heimniederlage gegen den TSV Nördlingen. Die Nachwuchslöwen haben offensichtlich ihren Schwung verloren – ebenso die Tabellenführung. Bis zur Pause konnte die U21 die Partie offen gestalten, dann zogen die Schwaben auf 1:3 davon, der eingewechselte Lucas Grancay (86.) brachte zwar eine Ergebniskorrektur, aber an der zweiten Niederlage in Serie änderte sich nichts mehr. „Entscheidend war einfach, dass wir heute zu viele Torchancen vergeben haben“, bedauerte Kayabunar. Die Löwen-Reserve kann sich am Mittwoch beim Nachholspiel gegen Geretsried um 19 Uhr am Löwen-Trainingsgelände allerdings die Tabellenführung wieder zurückholen.
Profiteur des 1860-Ausrutschers war am 16. Spieltag der Bayernliga der TSV Landsberg. Seit dem Trainerwechsel (Rech für Schmidt) läuft es bei den Lechstädtern: Dies zeigte sich beim 4:2-Auswärtssieg gegen den SV Heimstetten. Bis zur Pause verlief die Partie ausgeglichen, dann schnürte Maxi Berwein einen Doppelpack (49. und 86.) und die Landsberger sprangen in der Tabelle auf Rang eins. Groß waren die Ambitionen beim FC Pipinsried auf die Rückkehr in die Regionalliga. Doch in den letzten Wochen war bei dem sympathischen „Dorfklub“ Sand im Getriebe. Die Talfahrt endete mit der Beurlaubung von Trainer Sepp Steinberger. Unter der Regie von Roman Langer, in den letzten Jahren in vielen Funktionen beim SV Heimstetten unterwegs, soll die Wende eingeleitet werden. Der Einstand für den neuen Coach verlief positiv, mit dem 3:1-Heimsieg gegen Türkspor Augsburg. Für die Treffer sorgten Kubilay Celik (4.), Nico Karger (35.) und Valdrin Konjuhi (89.). „Wir sind froh, dass wir zu Hause gewinnen konnten. Die Impulse aus der Trainingswoche haben wir gut umgesetzt. Jetzt heißt es, weiter intensiv zu arbeiten, um auch gegen die Topteams der Bayernliga bestehen zu können“, so Langer.
Nur noch 49 Fans unterstützten Türkgücü München beim Heimspiel gegen den FC Deisenhofen – und ab sofort muss die „türkische Kraft“ mit Ünal Tosun auch auf einen langjährigen Spieler verzichten, der zuletzt sogar das Traineramt übernahm. Nach der 1:2-Niederlage gab der 33-Jährige seinen Rücktritt bekannt. „Was für eine Reise. 7,5 Jahre voller Höhen und Tiefen mit über 200 Mitspielern, 20 Trainern und unzähligen Menschen, aus denen Freunde fürs Leben geworden sind“, schreibt Tosun, „ich wünsche dem Verein und allen Beteiligten nur das Beste für die Zukunft.“ Der Regionalliga-Absteiger liegt weiterhin nur drei Punkte hinter einem Abstiegsrelegationsplatz zurück.
Beim TuS Geretsried läuft nichts ohne Srdan Ivkovic. Beim 5:0-Heimsieg gegen Hauzenberg schlug der Bosnier gleich dreimal zu. Der FC Ismaning kommt nicht aus dem Keller: In Kottern musste sich die Mannschaft von Trainer Jacky Muriqi mit 1:3 geschlagen geben. Für den früheren Regionalligisten traf nur Altin Maxhuni zum zwischenzeitlichen 1:2 (24.).