Spielertrainer Tosun geht nach sieben Jahren – 1860 II verliert Platz eins

Es mag Zufall sein, aber nach der Rückkehr von Trainer Alper Kayabunar, der ein kurzes Gastspiel bei den Profis gab, ist beim TSV 1860 II der Wurm drin. Überraschend die 0:1-Pleite letzte Woche beim Tabellenletzten FC Sturm Hauzenberg, genauso bitter kam am Samstag die 2:3-Heimniederlage gegen den TSV Nördlingen. Die Nachwuchslöwen haben offensichtlich ihren Schwung verloren – ebenso die Tabellenführung. Bis zur Pause konnte die U21 die Partie offen gestalten, dann zogen die Schwaben auf 1:3 davon, der eingewechselte Lucas Grancay (86.) brachte zwar eine Ergebniskorrektur, aber an der zweiten Niederlage in Serie änderte sich nichts mehr. „Entscheidend war einfach, dass wir heute zu viele Torchancen vergeben haben“, bedauerte Kayabunar. Die Löwen-Reserve kann sich am Mittwoch beim Nachholspiel gegen Geretsried um 19 Uhr am Löwen-Trainingsgelände allerdings die Tabellenführung wieder zurückholen.

Profiteur des 1860-Ausrutschers war am 16. Spieltag der Bayernliga der TSV Landsberg. Seit dem Trainerwechsel (Rech für Schmidt) läuft es bei den Lechstädtern: Dies zeigte sich beim 4:2-Auswärtssieg gegen den SV Heimstetten. Bis zur Pause verlief die Partie ausgeglichen, dann schnürte Maxi Berwein einen Doppelpack (49. und 86.) und die Landsberger sprangen in der Tabelle auf Rang eins. Groß waren die Ambitionen beim FC Pipinsried auf die Rückkehr in die Regionalliga. Doch in den letzten Wochen war bei dem sympathischen „Dorfklub“ Sand im Getriebe. Die Talfahrt endete mit der Beurlaubung von Trainer Sepp Steinberger. Unter der Regie von Roman Langer, in den letzten Jahren in vielen Funktionen beim SV Heimstetten unterwegs, soll die Wende eingeleitet werden. Der Einstand für den neuen Coach verlief positiv, mit dem 3:1-Heimsieg gegen Türkspor Augsburg. Für die Treffer sorgten Kubilay Celik (4.), Nico Karger (35.) und Valdrin Konjuhi (89.). „Wir sind froh, dass wir zu Hause gewinnen konnten. Die Impulse aus der Trainingswoche haben wir gut umgesetzt. Jetzt heißt es, weiter intensiv zu arbeiten, um auch gegen die Topteams der Bayernliga bestehen zu können“, so Langer.