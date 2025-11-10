Spielertrainer seit 2016: Bezirksligist bindet Ex-Oberliga-Stürmer

Er ist die Konstante bei Staffel-11-Bezirksligist ASC Schöppingen: Rafael Figueiredo steht seit 2016 als Spielertrainer auf dem Platz und an der Seitenlinie der Münsterländer und wird das auch in der Saison 2026/27 tun. Unterstützt wird der 40-jährige Deutsch-Portugiese dabei weiterhin von seinen Co-Trainern Stefan Blick und Thomas Ruminski, die ebenfalls ihre Zusage für ein weiteres Jahr gegeben haben.

"Wenn wir uns den sportlichen Erfolg anschauen, sind wir mehr als zufrieden. Es gibt überhaupt keine Abnutzungserscheinungen", sagt Schöppingens 2. Vorsitzender Christoph Lütke-Bitter der "Münsterlandzeitung". Rafael Figueiredo erklärt, dass "viel Herzblut" in der Aufgabe beim ASC stecke. "Als ich angefangen habe, waren wir eine durchschnittliche A-Liga-Mannschaft im Abstiegskampf. Die Formkurve ging aber dann schnell nach oben." Auf Anhieb schafften Figueiredo und Schöppingen den Einzug ins Kreispokal-Finale und stiegen in der Saison 2022/23 schließlich in die Bezirksliga auf, wo man stets eine solide Rolle spielt und in der Saison 2023/24 sogar auf Platz drei abschloss. Beim ASC habe Figueiredo mittlerweile "zwei Generationswechsel" mitgemacht, erklärt er. "Als ich angefangen habe, waren einige der Spieler noch neun Jahre alt. Jetzt sind sie 19 und kommen aus der A-Jugend. Es macht einfach Spaß, den Weg mit ihnen voranzugehen und zu sehen, wie sie sich entwickeln."

Rafael Figueiredo kam im Sommer 2016 mit einer Menge Erfahrung von Oberligist Eintracht Rheine zum damaligen A-Ligisten. Mit Preußen Münster, den SF Lotte, der Hammer SpVg und dem SuS Neuenkirchen (über 150 Pflichtspiele) stehen namhafte Clubs in der Vita des gebürtigen Ahausers, der auch weiterhin auf dem Platz stehen möchte, "solange mein Körper mich trägt", so Figueiredo. Dass er in Schöppingen in seine elfte Saison geht, liegt auch an Co-Trainer Thomas Ruminski, der im vergangenen Sommer vom Ligakonkurrenten SV Heek ins Vechtestadion wechselte. "Er hat frischen Wind und eine dritte Meinung reingebracht. Er funktioniert hervorragend mit Stefan und mir", sagt Figueiredo