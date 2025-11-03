Spielertrainer sehen Rot & eine A-Klasse spielt verrückt

So wie beim Kreisligisten ASV Undorf sahen viele Trikots am Sonntag aus. – Foto: Florian Würthele

Eine Regenfront traf Ostbayern am Wochenende mit voller Wucht und bescherte den Amateurfußballern teils richtige Schlammschlachten. Rund hundert Spiele konnten im Oberpfälzer Herrenbereich erst gar nicht stattfinden. Nichtsdestotrotz war wieder einiges los auf den Plätzen der Region. Wir haben zu Wochenbeginn wie gewohnt ein paar Highlights aus den drei Spielkreisen herausgesucht.

Kreis Regensburg



15 Tore in 14 Spielen:



15 Tore in 14 Spielen: Max Heberlein trifft in dieser Saison wie am Fließband. Dieses Mal erwischte der 24-jährige Stürmer des SV Obertraubling einen regelrechten Sahnetag. Er erledigte den Tabellenführer quasi im Alleingang, erzielte beim 3:0-Coup alle drei Tore. Dass er einen Elfmeter verschoss, dürften ihm seine Mitspieler da sicherlich verzeihen. Für den Sportclub war's die erste Niederlage seit einer gefühlten Ewigkeit. Das Meisterrennen der Kreisliga 1 ist damit wieder so richtig spannend!Kreisklasse 2



Einen packenden Dreikampf um den Liga-Thron erlebt auch die Kreisklasse 2. Und der Titelkampf ist spätestens jetzt endgültig entfacht. In einem intensiven Top-Spiel kämpfte der SV Leonberg den Tabellenersten TSV Oberisling nieder. Auf beiden Seite wurde je einmal Gelb-Rot gezückt. Gegenwärtig liegt die Top-3 nur noch einen Punkt auseinander.







3:3 nach 0:3: Die SG Mötzing/Sünching II bewies starke Comeback-Qualitäten. Nach dem dritten Gegentor (54.) schon klinisch tot, kämpften sich die Gastgeber zurück. Und das ausgerechnet gegen das Top-Team aus Regensburg, das bei einem Sieg an die Tabellenspitze gesprungen wäre.



Sie marschieren und marschieren: Der TSV Deuerling ist einfach nicht aufzuhalten in dieser Kreisklassen-Saison! 49 von 51 möglichen Punkten, so lautet die famose Zwischenbilanz nach dem Kantersieg vom Sonntag. Zumindest Platz 2 ist der Elf von Trainer Alex Heinze am Saisonende nach menschlichen Ermessen schon nicht mehr zu nehmen. Anfang November wohlgemerkt.



An dieses Match dürfte sich







Kreis Amberg/Weiden



Erster gegen Dritter: Trotz des tristen Wetters wollten sich immerhin gut 200 Zuschauer das Top-Spiel im Pandurenpark ansehen. Und sie bekamen eine überraschend klare Angelegenheit zu sehen. Der Ligaprimus ließ seinen Verfolger, der sich früh mit einer roten Karte selbst schwächte, mal sowas von der Klinge springen. Ein Ausrufezeichen des Ex-Landesligisten aus Raigering!



2:0, 2:3, 4:3 – eine Achterbahnfahrt erlebten die Zuschauer beim „Waldnaab-Derby“ in Altenstadt. Der Platzherr führte rasch mit zwei Toren, dann konterte Neustadt und drehte das Spiel schließlich vollends. Das letzte Wort war damit aber noch nicht gesprochen. Altenstadt glich erst aus und traf dann in der Crunchtime zum Sieg. Übrigens: Ähnlich wild ging es beim anderen Altenstadt in dieser Liga zu. Der SVA (bei Vohenstrauß) gewann sein Heimspiel gegen Pleystein ebenfalls mit 4:3. Auch hier fiel der Siegtreffer erst in der Nachspielzeit.



Dicke Überraschung vor den Toren Ambergs. Nach 14 Spielen ohne Niederlage hat es die SG Traßlberg / Poppenricht „erwischt“. Der Tabellenelfte aus Schmidmühlen fügte dem Lader die erste Saisonniederlage zu. „Schmidmühlen hat es sich erarbeitet und war gnadenlos effektiv. TraPo war überhastet, fand keine klare Linie. Ungewöhnlich löchrig in der Verteidigung. Aus solchem Holz ist dann auch eine Überraschung geschnitzt“, fasste unser Tickerer vor Ort zusammen.



Zum Gipfeltreffen Erster gegen Zweiter kam es in der A-Klasse Ost. Beide Mannschaften hatten bisher vor allem mit treffsicheren Sturmreihen überzeugt. Das wurde auch diesmal deutlich. Allerdings entpuppte sich die angereiste Spielgemeinschaft von den zwei gleichwertigen Teams als wesentlich effizienter und abgeklärter vor dem Tor. Durch den tollen Auswärtserfolg baut der Spitzenreiter den Vorsprung an der Tabellenspitze auf vier Punkte aus.







Auch die SG Störnstein/Wurz hatte einen Goalgetter in ihren Reihen, der an diesem Wochenende mit einer tollen Einzelleistung aufwartete:



40 Tore in fünf Spielen: Die Amberger A-Klassen-Staffel spielte verrückt! Drei Schützenfeste sorgten für eine irre Torquote. Die DJK Ensdorf II gewann 11:0, die SG Ehenfeld/Hirschau II 10:2 und der FSV Gärbershof 8:1.







Kreis Cham/Schwandorf



Sieben Tore, zwei Elfmeter und zwei Zeitstrafen: Das Lokalderby auf dem Vilzinger Kunstrasenplatz hatte allerhand zu bieten. Die Reserve des Regionalligisten, mit Zandt in einer Spielgemeinschaft, war zur Pause auf 3:0 davongezogen. Später stand es 4:1. Doch die Gäste aus Miltach bewiesen Moral. Durch einen späten Doppelschlag gerieten die Gastgeber nochmal ins Schwitzen. Einzig die Krönung dieser beachtlichen Aufholjagd blieb dem FCM verwehrt.



Kurioses aus der Kreisliga West: Beim SV Diendorf sahen beide Spielertrainer Gelb-Rot! Erst hatte Sebastian Ring, der von außen coachte, wegen mehrfachen Reklamierens die Ampelkarte gesehen. Kurz vor Schluss handelte sich dann auch Rings Trainerpartner Bernd Zimmermann wegen wiederholten Foulspiels einen Feldverweis ein. Zu allem Überfluss ging das Heimspiel gegen Haselbach durch ein Last-Minute-Gegentor verloren.



Zur Stunden-Marke lag der 1. FC Neunburg vorm Wald noch mit 1:2 hinten. Der Rückstand war vor allem festzumachen am eigenen Unvermögen vor dem gegnerischen Tor. Jedenfalls bis zu diesem Zeitpunkt. Verpasstes holte die Heimelf nach – und wie. Mit sechs Toren binnen einer halben Stunde machte der FC aus einem 1:2 noch ein 7:2.



Zu einem wilden Ritt avancierte das A-Klassen-Match in Seebarn. Es ging gleich munter los. Ein Eigentor in der 1. Minute sowie eine rote Karte an Gäste-Spielertrainer Norbert Nuszpán in der 6. Minute zeichneten den Beginn eines ereignisreichen Spiels. Nach 14 Minuten waren bereits vier Tore gefallen. Am Ende gewann der SVS gegen den dezimierten, aber kampfstarken Gast mit 6:4.



Vor dem Spieltag waren die beiden Mannschaften punktgleich. Für beide ging es darum, sich weiter vom Abstiegs-Relegationsplatz abzusetzen. Umso bemerkenswerter fiel das Endergebnis aus. Ein völlig gebrauchter Tag für die Katzdorfer Reserve!