Spielertrainer Schaumaier mit Fünferpack ‒ 11 Tore-Pokalspektakel in Taufkirchen

Nicht zu stoppen war Julian Schaumaier (l.). Der Aspis-Stürmer setzt sich hier gegen Thomas Forsthuber durch und traf fünf Mal. – Foto: Dominikn Findelsberger

Aspis Taufkirchen besiegt den SC Moosen mit 7:4 – Taufkirchen-Angreifer Julian Schaumaier trifft dabei ganze fünfmal und avanciert zum Matchwinner.

Di., 12.08.2025, 18:30 Uhr TSV Aspis Taufkirchen A Taufkirche SC Moosen/Vils SC Moosen/Vi 7 4 Abpfiff Dieser Pokal-Fight, den der TSV Aspis Taufkirchen gegen den SC Moosen 7:4 (2:3) gewann, war weder auf dem Platz, noch außerhalb etwas für Zartbesaitete. Vor 225 Zuschauern wurde in diesem Gemeinde-Duell so gut wie jeder Zweikampf mit höchster Intensität geführt, manchmal deutlich übertrieben. Beide Teams waren mit großen Personalsorgen angetreten – diese dürften größer geworden sein.

Höchsten Unterhaltungswert hatte das Spiel mit Angriffsfußball pur. Aspis-Spielertrainer Julian Schaumaier schnürte einen lupenreinen Fünfer-Pack. Nachdem er sich vom Anstoß weg nach Schluttenhofer-Flanke mit einem Kopfball angemeldet hatte, den SCM-Keeper Julian Walter toll von der Linie kratzte, zeigten sich dessen Vorderleute zunächst effektiv mit Treffern durch Felix Sperr (18. Min.) und Alexander Weinzierl (26.). Zwei Minuten später verkürzte Meysam Amiripur, weitere acht Minuten später jagte Schaumaier einen Freistoß durch die löchrige SCM-Mauer. Kurz vor dem Pausenpfiff brachte Kilian Kranich Moosen wieder in Front.