Spielertrainer Schaumaier mit Fünferpack ‒ 11 Tore-Pokalspektakel in Taufkirchen

Aspis Taufkirchen besiegt den SC Moosen mit 7:4 – Taufkirchen-Angreifer Julian Schaumaier trifft dabei ganze fünfmal und avanciert zum Matchwinner.
Dieser Pokal-Fight, den der TSV Aspis Taufkirchen gegen den SC Moosen 7:4 (2:3) gewann, war weder auf dem Platz, noch außerhalb etwas für Zartbesaitete. Vor 225 Zuschauern wurde in diesem Gemeinde-Duell so gut wie jeder Zweikampf mit höchster Intensität geführt, manchmal deutlich übertrieben. Beide Teams waren mit großen Personalsorgen angetreten – diese dürften größer geworden sein.
Höchsten Unterhaltungswert hatte das Spiel mit Angriffsfußball pur. Aspis-Spielertrainer Julian Schaumaier schnürte einen lupenreinen Fünfer-Pack. Nachdem er sich vom Anstoß weg nach Schluttenhofer-Flanke mit einem Kopfball angemeldet hatte, den SCM-Keeper Julian Walter toll von der Linie kratzte, zeigten sich dessen Vorderleute zunächst effektiv mit Treffern durch Felix Sperr (18. Min.) und Alexander Weinzierl (26.).
Zwei Minuten später verkürzte Meysam Amiripur, weitere acht Minuten später jagte Schaumaier einen Freistoß durch die löchrige SCM-Mauer. Kurz vor dem Pausenpfiff brachte Kilian Kranich Moosen wieder in Front.
Die Gäste hatten noch ein, zwei Möglichkeiten, den Vorsprung auszubauen. Aspis wurde immer stärker, und Schaumaier brach nach 72 Minuten den Bann mit dem 3:3. Zwei Minuten später hatte er freie Bahn zum 4:3. Einen Foulelfmeter verwandelte er zum 5:3 (80.) und legte seinen fünften Treffer nach.
Die SCM-Defensive war längst auseinandergebrochen und weiter ging‘s im Zweiminutentakt zum 7:4 durch Patrick Teuber. SCM-Spielertrainer Thomas Breu, der sich zusammen mit seinem Kollegen Stefan Denk nach 55 Minuten eingewechselt hatte, überlupfte wieder zwei Minuten später Aspis-Keeper Benjamin König mit einem Schuss knapp nach der Mittellinie zum denkwürdigen 7:4-Endstand.