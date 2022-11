Spielertrainer „Manu“ Haas ist der knipsende Verteidiger Teaser KOL WETZLAR: +++ Sechs Buden hat der 35-Jährige für den Fußball-Kreisoberligisten TuS Naunheim bisher gemacht. Das reicht aber nicht: Statt Aufstiegschancen heißt es für sein Team: Abstiegskampf +++

WETZLAR - Für den Journalisten ist es immer eine Freude, wenn der Interviewpartner vorbereitet ist. Die Fragen gehen leichter von der Hand, der Gesprächsfluss ist angenehmer, und die ein oder andere Überraschung findet statt, wenn der Gegenüber kurz überlegen muss, was er antwortet. Naunheims Spielertrainer Emanuel "Manu" Haas ist ein dankbarer Interviewpartner. Der Trainer des Fußball-Kreisoberligisten TuS Naunheim hat sich auf das Gespräch vorbereitet, ohne zu wissen, was ihn erwartet. Noch bevor der Anruf aus der Redaktion kommt, frotzelt er mit seinem "Co" über das bevorstehende Gespräch. "Bei uns läuft es scheiße, und jetzt fällt auch noch mein bester Spieler aus: ich selbst. Das sollte ich sagen, fand unser Co-Trainer", sagt Haas.