Spielertrainer Kinder trifft zum wichtigen dritten SSV-Heimsieg

Mit etwas Spielglück und einem exzellent aufgelegten Keeper Michael Wagner, aber auch viel Mentalität und einer geschlossenen Mannschaftsleistung sicherte sich die SSV Dillingen drei späte und wichtige Heimzähler. Die Mannschaft des Spielertrainer-Duos Alexander Kinder/Dominik Riedinger scheint sich so langsam, aber sicher in der Kreisliga Nord zurechtzufinden und hat kurz vor dem Vorrundenende den Anschluss ans gesicherte Tabellenmittelfeld wiederhergestellt.

Bei Dillingen musste, nachdem mit Konstantin Sakowrjaschin kurzfristig ein weiterer Abwehrspieler passen musste, Offensivkraft Kasem Al Shabani auf der ungewohnten Rechtsverteidigerposition agieren und lieferte dort eine beachtliche Leistung ab. Die Gäste vom SV Donaumünster-Erlingshofen zeigten zu Beginn der Partie, warum sie als Aufsteiger zu Recht im oberen Tabellendrittel mitmischen und gingen in der 20. Spielminute in Führung: Aktivposten Omar Suso stand nach Tim Schusters Maßflanke zu frei und konnte ungehindert einköpfen. Ein unstrittiger Foulelfmeter, SVDE-Keeper Tobias Aninger hatte Adonis Isufi getroffen, sorgte für den Ausgleich: Kapitän Lavdim Isufi verwandelte für die Kreisstädter, die nun immer besser in die Partie finden sollten, souverän (31.). Der gute Referee Dominik Mayr (SV Wörnitzstein-Berg/Schiedsrichtergruppe Nordschwaben) hatte zuvor noch den nichts einbringenden Vorteil abgewartet. Gastgeber-Schlussmann Wagner sicherte auf der Gegenseite den Gleichstand zur Halbzeitpause gegen Donaumünsters Spielertrainer Jürgen Sorg mit einer fantastischen Doppelparade (42.).