Spielertrainer kehrt zurück und spannende Verlängerung

Liebe SVW-Fans, Der Weihnachtsmann hat dieses Jahr ein besonderes Geschenk unter den Baum gelegt. Unsere Nummer 9️ - Tim Eckstein - hat seinen Vertrag beim Landesligisten bis Juni 2027 verlängert und wird damit auch in der kommenden Saison voller Herzblut auf dem Platz stehen. Damit tätigt der SVW einen ersten wichtigen Meilenstein für den zukünftigen Landesliga-Kader und sorgt für Stabilität und Kontinuität für die kommende Saison. Wir bedanken uns für das entgegengebrachte Vertrauen in den Verein und freuen uns auf die weitere gemeinsame Reise und sportlichen Momente mit dir, lieber Tim. Natürlich halten wir euch auf dem Laufenden bezüglich der weiteren Gespräche und Planungen.

Ihr habt auch News oder Besonderheiten? Dann schreibt uns gerne per E-Mail an wuerttemberg@fupa.net oder über Instagram an @fupa_wuerttemberg

SSV Gaisbach

Als Tabellenvierter der Kreisliga A3 Franken überwintert der SSV Gaisbach. Nun gab der ehemalige Landesligist einen spannenden Transfer bekannt. Mit Bjarne Böhm wechselt der Spielertrainer des FC Phönix 2002 Nagelsberg nach Gaisbach. Der 27-jährige Mittelfeldmann spielte bereit von 2016 bis 2022 für den SSV Gaisbach und sammelte dort viel Erfahrung in der Bezirksliga. Nach einer Zwischenstation bei der SGM Niedernhall/Weissach übernahm er das Amt des Spielertrainers in Nagelsberg. Nun verstärkt er die Gaisbacher Kicker.

