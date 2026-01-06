Spielertrainer-Duo übernimmt Mitterskirchen

Der ESV Mitterskirchen stellt die sportlichen Weichen für die Zukunft und verpflichtet Besim Arifi, der schon im Winter vom SV Peterskirchen zum ESV Mitterskirchen wechselt. Der Routinier übernimmt ab sofort die Verantwortung für die Herrenteams und wird als Spielertrainer tätig sein. Vor seinem Übungsleiter-Engagement in Peterskirchen kickte Arifi viele Jahre beim TuS Walburgskirchen, bei dem er dem Team angehörte, das 2022 als Vizemeister der Kreisliga Isar-Rott über die Relegation den Sprung in die Bezirksliga schaffte.



Unterstützt wird er vom bisherigen Co-Trainer Christian Geweiler. Zur Sommerpause wird das Trainerteam durch Christof Vilsmaier vom oberbayerischen Kreisligisten TSV Reischach erweitert. Der 30-jährige Offensivmann wird dann als Co-Spielertrainer fungieren. Mit seinem Heimatverein stieg der Angreifer unter anderem von der Kreisklasse bis in die Bezirksliga auf und hatte daran durchaus maßgeblichen Anteil. In der Vita von Vilsmaier stehen neun Bezirksliga-Treffer und 43 Tore in der Kreisliga.