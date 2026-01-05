Spielertrainer Duo übernimmt den ESV Mitterskirchen!

Der ESV Mitterskirchen stellt die sportlichen Weichen für die Zukunft und verpflichtet Besim Arifi, der mit sofortiger Wirkung vom SV Peterskirchen zum ESV Mitterskirchen wechselt. Arifi übernimmt ab sofort die Verantwortung für die Herrenteams und wird als Spielertrainer tätig sein. Unterstützt wird er vom bisherigen Co-Trainer Christian Geweiler.

Zur Sommerpause wird das Trainerteam durch Christof Vilsmaier vom TSV Reischach erweitert. Vilsmaier wird künftig als Co-Spielertrainer fungieren und das Trainerteam komplettieren.