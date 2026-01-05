Spielertrainer Duo übernimmt den ESV Mitterskirchen!

Der ESV Mitterskirchen stellt die sportlichen Weichen für die Zukunft und verpflichtet Besim Arifi, der mit sofortiger Wirkung vom SV Peterskirchen zum ESV Mitterskirchen wechselt. Arifi übernimmt ab sofort die Verantwortung für die Herrenteams und wird als Spielertrainer tätig sein. Unterstützt wird er vom bisherigen Co-Trainer Christian Geweiler.
Zur Sommerpause wird das Trainerteam durch Christof Vilsmaier vom TSV Reischach erweitert. Vilsmaier wird künftig als Co-Spielertrainer fungieren und das Trainerteam komplettieren.
Die Vorstandschaft um Abteilungsleiter Thomas Friedlmeier und Bernhard Eisenblätter sowie der sportliche Leiter Tobias Friedlmeier zeigen sich sehr zufrieden mit den getätigten Verpflichtungen. Mit Besim Arifi und Christof Vilsmaier gewinnt der Verein zwei Spielertrainer, die ihre Qualitäten bereits in der Kreis- und Bezirksliga unter Beweis gestellt haben. Entsprechend optimistisch blickt man beim ESV Mitterskirchen in die Zukunft und setzt auf eine nachhaltige sowie positive Entwicklung der jungen Mannschaft.
Foto (v. l. n. r.):
Vorne links: Christof Vilsmaier
Vorne Mitte: Besim Arifi
Vorne rechts: Christian Geweiler
Hinten links: Bernhard Eisenblätter
Hinten Mitte: Thomas Friedlmeier
Hinten rechts: Tobias Friedlmeier