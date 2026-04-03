Spielertrainer-Duo fix: SV Trisching stellt Weichen für die Zukunft

1. Abteilungsleiter Christian Igl, neuer Spielertrainer Philipp Magerl, Spielertrainer Thomas Bösl – Foto: Wesnitzer

Beim SV Trisching/Rottendorf laufen die Planungen für die kommende Saison bereits auf Hochtouren. Dabei setzt der Verein bewusst auf Kontinuität und kann nun eine wichtige Personalentscheidung vermelden: Spielertrainer Thomas Bösl hat seine Zusage für die Saison 2026/27 gegeben.

Der 35-Jährige ist seit der Spielzeit 2025/26 in Trisching aktiv und hat sich schnell zu einer zentralen Persönlichkeit im Team entwickelt. Mit seiner Erfahrung und Führungsstärke prägt er die Mannschaft sowohl auf als auch neben dem Platz. Besonders erfreulich ist die kontinuierliche Entwicklung der Mannschaft unter seiner Leitung. Aktuell spiegelt sich diese Arbeit auch in den Ergebnissen wider: Der SV Trisching führt die Tabelle mit drei Punkten Vorsprung an und hat zudem noch ein Spiel in der Hinterhand.