Spielertrainer-Duo fix: SV Trisching stellt Weichen für die Zukunft

Beim SV Trisching/Rottendorf laufen die Planungen für die kommende Saison bereits auf Hochtouren. Dabei setzt der Verein bewusst auf Kontinuität und kann nun eine wichtige Personalentscheidung vermelden: Spielertrainer Thomas Bösl hat seine Zusage für die Saison 2026/27 gegeben.
Der 35-Jährige ist seit der Spielzeit 2025/26 in Trisching aktiv und hat sich schnell zu einer zentralen Persönlichkeit im Team entwickelt. Mit seiner Erfahrung und Führungsstärke prägt er die Mannschaft sowohl auf als auch neben dem Platz. Besonders erfreulich ist die kontinuierliche Entwicklung der Mannschaft unter seiner Leitung. Aktuell spiegelt sich diese Arbeit auch in den Ergebnissen wider: Der SV Trisching führt die Tabelle mit drei Punkten Vorsprung an und hat zudem noch ein Spiel in der Hinterhand.
Zur neuen Saison erhält Bösl zusätzliche Unterstützung: Philipp Magerl wechselt vom TV Nabburg nach Trisching und wird künftig gemeinsam mit ihm ein Spielertrainer-Duo bilden. Der Mittelfeldspieler soll für noch mehr Stabilität sorgen und gleichzeitig neue Impulse setzen. Die beiden kennen sich bereits aus ihrer gemeinsamen Zeit beim TuS Schnaittenbach, was die Zusammenarbeit zusätzlich erleichtern dürfte.
Die Verantwortlichen versprechen sich von dieser Konstellation den nächsten Entwicklungsschritt und blicken entsprechend optimistisch in die Zukunft. Angesichts der aktuellen Tabellensituation sowie der frühzeitig abgeschlossenen Kaderplanung sieht sich der Verein bestens aufgestellt, um den eingeschlagenen Erfolgsweg konsequent fortzusetzen.