Spielertrainer des SV Dornach muss im Spitzenspiel pausieren

Eine Muskelverletzung bremst ihn aus, Spielertrainer Manuel Ring muss das Top-Spiel seines SV Dornach gegen Freilassing von der Seitenlinie aus verfolgen.

Dornach – Acht Punkte aus den jüngsten vier Spielen ist eine Ansage. Der SV Dornach scheint sich sofort als Aufsteiger in der Landesliga Südost zurechtzufinden. Mit dem Heimspiel gegen die Spitzenmannschaft ESV Freilassing (Samstag, 13 Uhr) wartet nun ein knackiger Prüfstein nach dem guten Start.

Freilassing grüßte zwischenzeitlich von Platz eins, wurde am vergangenen Wochenende aber mit 0:5 in Wasserburg von der Spitze geprügelt. Damit steht man nur noch zwei Zähler vor den zuletzt so starken Dornachern, die mit etwas mehr Glück auch ganz vorne stehen könnten in der noch jungen Tabelle. „Wir könnten schon drei bis sechs Punkte mehr auf dem Konto haben“, sagt Trainer Manuel Ring. Das 2:2 zuletzt gegen Karlsfeld hatte wegen dem Spielverlauf und dem Ausgleich in letzter Sekunde den gefühlten Charakter einer Niederlage. „Da haben wir uns noch einen Tag geärgert“, sagt Ring, „aber jetzt ist das abgehakt.“ Der Aufsteiger nimmt trotz zwei verlorenen Punkten mit, dass die grundsätzliche Leistung stimmt.

Improvisation nötig

Der Blick geht nach vorne, und da müssen die Dornacher die kleine Ungeschlagen-Serie ohne ihren Spielertrainer verteidigen. Die Muskelverletzung von Ring wird noch nicht besser, sodass er gegen Freilassing zusammen mit seinem Co Sebastian Wastl von der Seitenlinie aus coachen muss. Manuel Ring hat bei der Zwangspause an der Seitenlinie die Gelegenheit, das Spiel seines Teams aus einem anderen Blickwinkel zu sehen.

Das ist jedoch nur ein kleiner Trost. Mit Urlaubern und Verletzungen muss Dornach derzeit an einigen Stellen ein bisschen improvisieren. Manuel Ring ist froh, „dass wir einen so breit aufgestellten Kader haben. Aber derzeit haben auch wir echt Probleme“. Der Trainer gibt trotz aller Fragezeichenseiner Mannschaft mit auf den Weg, „dass wir jeden schlagen können, wenn wir so weitermachen wie in den letzten Spielen“. Und einen Sieg gegen Freilassing hat man noch auf der To-Do-Liste. Bei den beiden Ligaspielen 2023/24 in der Bezirksliga gab es ein Unentschieden und eine Niederlage für die Kicker aus dem Münchner Osten.

SV Dornach: Bertic, Albers, Buck; Mrowczynski, Reiter, Wagatha, Kampmann, Partenfelder, Tauber, Bozoglu, Scholz.