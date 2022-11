Spielertrainer Daniel Weber verlässt überraschend den Altheim - Update

In der Tabelle belegt der Bezirksligaabsteiger derzeit mit 16 Punkten (4 Siege, 4 Unentschieden und 4 Niederlagen) den achten Platz.



Ab sofort übernimmt der bisherige Co-Spielertrainer Stefan Leppig die Mannschaft und empfängt am Sonntag um 14:30 den SV Oberdischingen.



Wie heute (12.11.) in der Schwäbischen Zeitung bekannt wurde bemängelt Trainer Daniel Weber das Engagement der Spieler. Weber würde gerne in der Rückrunde als Spieler auf dem Platz stehen, wo das ist momentan noch offen.