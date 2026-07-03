Spielertausch: Hushcha nach Schweinfurt, Endres nach Aubstadt

Radzivon Hushcha ist bereits der vierte Akteur, der in der Sommerpause den Weg von Aubstadt nach Schweinfurt einschlägt. Der Weißrusse weist mit 20 Jahren schon 60 Regionalliga-Einsätze mit sechs Toren und sechs Vorlagen auf. Im vergangenen Sommer war er vom FC Eintracht Bamberg nach Aubstadt gewechselt. "Wir wollten in diesem Jahr einen hungrigen Kader zusammenstellen, mit Spielern, die noch nicht fertig sind und in unserer Wahrnehmung noch unterschätzt sind", sagt Schnüdel-Trainer Jan Gernlein zur Intention hinter der Verpflichtung. "Wir sehen in ihm ein hohes Potential und ein gutes Herz. Wir werden gemeinsam daran arbeiten, ihn weiterhin in der Regionalliga zu stabilisieren und seine Torgefahr bestmöglich einzusetzen."