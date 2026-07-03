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Spielertausch: Hushcha nach Schweinfurt, Endres nach Aubstadt
Zwischen den beiden Klubs herrscht immer wieder ein reges Kommen und Gehen
von PM/mwi · Heute, 12:15 Uhr · 0 Leser
Radzivon Hushcha (li.) schließt sich Schweinfurt 05 an, während Joshua Endres (re.) zum TSV Aubstadt wechselt. – Foto: Montage FuPa
Spielertausch in der Regionalliga Bayern: Der TSV Aubstadt und der 1. FC Schweinfurt 05, die im Eröffnungsspiel am 23. Juli aufeinandertreffen, haben sich auf eine Rochade der besonderen Art verständigt. Aus dem Grabfeld zu den Schnüdeln wechselt Radzivon Hushcha, den umgekehrten Weg geht Joshua Endres, der nach zwei Jahren in Schweinfurt wieder nach Aubstadt zurückkehrt. Der 29-Jährige war schon zwei Jahre von 2021 bis 2023 für "Abscht" aktiv.
Radzivon Hushcha ist bereits der vierte Akteur, der in der Sommerpause den Weg von Aubstadt nach Schweinfurt einschlägt. Der Weißrusse weist mit 20 Jahren schon 60 Regionalliga-Einsätze mit sechs Toren und sechs Vorlagen auf. Im vergangenen Sommer war er vom FC Eintracht Bamberg nach Aubstadt gewechselt. "Wir wollten in diesem Jahr einen hungrigen Kader zusammenstellen, mit Spielern, die noch nicht fertig sind und in unserer Wahrnehmung noch unterschätzt sind", sagt Schnüdel-Trainer Jan Gernlein zur Intention hinter der Verpflichtung. "Wir sehen in ihm ein hohes Potential und ein gutes Herz. Wir werden gemeinsam daran arbeiten, ihn weiterhin in der Regionalliga zu stabilisieren und seine Torgefahr bestmöglich einzusetzen."
"Mit Radzivon Hushcha konnten wir uns einen körperlich starken und extrem fleißigen Spieler für unsere Offensive sichern, der viel Tempo und einen guten Zug zum Tor mitbringt", sagt FC-Vorsitzender Dominik Groß und meint: "Radi steht zudem für Einsatz und harte Arbeit. Das passt sehr gut nach Schweinfurt."
Den FC 05 verlassen wird hingegen Offensivspieler Joshua Endres, der im Gegenzug ins Grabfeld wechselt. Über die Modalitäten des Spielertauschs wurde Stillschweigen vereinbart. "Wir bedanken uns bei Josh für seinen Einsatz und seine Leistungen in der Aufstiegs- und Drittligasaison und wünschen ihm für die Zukunft alles Gute", so Schweinfurts Kaderplaner Jürgen Hein kurz und knapp zum Abgang.