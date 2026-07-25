🔍 SPIELERSUCHE – WIR VERSTÄRKEN UNSEREN KADER!

Du bist leistungsorientiert, ehrgeizig und suchst eine neue sportliche Herausforderung? Dann werde Teil unseres Teams!

Wir bieten dir:

⚽ Training auf Natur- und Kunstrasen

🤝 Ein familiäres, aber leistungsorientiertes Umfeld

💰 Pünktliche Aufwandsentschädigung nach jedem Spieltag

👕 Hochwertige Teamausstattung

🏋️ Athletiktraining

💆 Physiotherapeutische Betreuung

🧤 Spezielles Torwarttraining

📈 Trainerteam mit Aufstiegserfahrung