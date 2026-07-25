 2026-07-23T06:38:08.609Z

Vereinsnachrichten

🔍 SPIELERSUCHE – WIR VERSTÄRKEN UNSEREN KADER!

von Richard Wegner · Heute, 00:03 Uhr · 0 Leser

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Schöneberg

Du bist leistungsorientiert, ehrgeizig und suchst eine neue sportliche Herausforderung? Dann werde Teil unseres Teams!

Wir bieten dir:
⚽ Training auf Natur- und Kunstrasen
🤝 Ein familiäres, aber leistungsorientiertes Umfeld
💰 Pünktliche Aufwandsentschädigung nach jedem Spieltag
👕 Hochwertige Teamausstattung
🏋️ Athletiktraining
💆 Physiotherapeutische Betreuung
🧤 Spezielles Torwarttraining
📈 Trainerteam mit Aufstiegserfahrung

Das erwarten wir von dir:
✔️ Trainingsfleiß
✔️ Disziplin
✔️ Teamfähigkeit und einen einwandfreien Charakter

Interesse?

Dann sende uns vorab eine WhatsApp mit deinen bisherigen Vereins- und Leistungsdaten.

📲 Kontakt (WhatsApp):
Trainer Marco Passeckel: 0152 01761551
Co-Trainer Richard Wegner: 0176 55547631

Wir freuen uns auf deine Nachricht und darauf, dich persönlich kennenzulernen! 💜🤍