🔍 SPIELERSUCHE – WIR VERSTÄRKEN UNSEREN KADER!

Du bist leistungsorientiert, ehrgeizig und suchst eine neue sportliche Herausforderung? Dann werde Teil unseres Teams!
Wir bieten dir:
⚽ Training auf Natur- und Kunstrasen
🤝 Ein familiäres, aber leistungsorientiertes Umfeld
💰 Pünktliche Aufwandsentschädigung nach jedem Spieltag
👕 Hochwertige Teamausstattung
🏋️ Athletiktraining
💆 Physiotherapeutische Betreuung
🧤 Spezielles Torwarttraining
📈 Trainerteam mit Aufstiegserfahrung
Das erwarten wir von dir:
✔️ Trainingsfleiß
✔️ Disziplin
✔️ Teamfähigkeit und einen einwandfreien Charakter
Interesse?
Dann sende uns vorab eine WhatsApp mit deinen bisherigen Vereins- und Leistungsdaten.
📲 Kontakt (WhatsApp):
Trainer Marco Passeckel: 0152 01761551
Co-Trainer Richard Wegner: 0176 55547631
Wir freuen uns auf deine Nachricht und darauf, dich persönlich kennenzulernen! 💜🤍