Spielersuche birgt Probleme – SV Raisting braucht Neuzugänge Bezirksliga Süd von Christian Heinrich · Heute, 09:20 Uhr · 0 Leser

„Elf Freunde müsst ihr sein“: SVR-Trainer Peter Bootz hätte allerdings nichts dagegen, wenn in seinem Kader ein paar mehr zusammenkommen. – Foto: Tamara Rabuser

SV Raisting sucht noch nach Spielern mit dem Mut für die Bezirksliga

Die vergangenen Tage waren für Peter Bootz so arbeitsintensiv, dass er sich am verlängerten Wochenende über Fronleichnam einen Kurzurlaub gönnte. Der neue Trainer des SV Raisting hat lange zusammen mit der Abteilungsleitung am Kader für die Saison 2026/27 gebastelt. Nach zahlreichen Gesprächen stand fest, dass 15 Kicker aus dem bisherigen Aufgebot dem Sportverein auch künftig zur Verfügung stehen. Allerdings reicht diese Zahl nicht aus, um eine komplette Spielzeit in Angriff zu nehmen, denn es wird wie gewöhnlich wieder verletzte, gesperrte oder unzufriedene Spieler geben. „Zwei, drei Akteure können wir schon noch gebrauchen“, erklärt der Coach. Diese aber aufzutreiben, gestaltet sich äußerst schwierig. Bootz hat zwar bereits viele Gespräche mit potenziellen Kandidaten geführt, aber sie endeten so gut wie immer mit demselben Ergebnis. Entweder hatten die Spieler ihrem Heimatverein schon zugesagt, oder der Aufwand, an den Ammersee zu kommen, war zu groß, oder die Selbstzweifel, es in Raisting nicht zu packen, waren zu massiv. Und manchmal lag es nur an den eigenen Freunden, die man nicht im Stich lassen wollte. „Für mich bedeutet es immer ein Privileg, in der Bezirksliga zu spielen“, stellt der Coach klar. Umso verwunderlicher ist es für ihn, dass dies neuerdings offenbar nicht mehr so gesehen wird.

Raisting-Trainer gibt Anzeige auf Das könnte auch daran liegen, dass die Spielklasse für die Kicker aus dem Oberland mehr und mehr ihre Attraktivität verliert. Nach dem Ende dieser Saison stiegen gleich fünf Mannschaften aus dem Kreis Zugspitze aus der Bezirksliga Süd ab. Kompensiert werden diese Verluste heuer nur durch die drei obligatorischen Aufsteiger aus der Kreisliga und die Absteiger aus der Landesliga, 1. FC Garmisch-Partenkirchen und SC Oberweikertshofen. Setzt sich dieser Trend so fort, wird die Gruppe in den nächsten Jahren immer mehr von Vereinen aus München und seinem Speckgürtel dominiert. Das bedeutet zum einen weniger Derbys, zum anderen aber auch anspruchsvolle Vergleiche mit wirtschaftlich starken Teams aus der Landeshauptstadt, denen außerdem ein schier unerschöpfliches Reservoir an Spielern zur Verfügung steht.