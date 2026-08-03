Spielermangel zwingt SG zum Rückzug

– Foto: Rocco Bartsch

Kurz vor dem Start der Saison 2026/27 muss die SG FSV Dörnberg III/TSV Zierenberg II einen herben Rückschlag hinnehmen. Die Spielgemeinschaft hat ihre dritte Mannschaft aus der Kreisliga B Hofgeismar-Wolfhagen zurückgezogen. Als Grund nennen die beiden Stammvereine den anhaltenden Mangel an verfügbaren Spielern, der einen geregelten Spielbetrieb nicht mehr ermöglicht.

In einer Mitteilung heißt es, die Entscheidung sei „schweren Herzens“ getroffen worden. Sowohl beim FSV Dörnberg als auch beim TSV Zierenberg reiche die Personaldecke nicht mehr aus, um die Mannschaft über die gesamte Saison hinweg zuverlässig stellen zu können. Damit endet vorerst das Kapitel der dritten Mannschaft, die in den vergangenen Jahren regelmäßig am Spielbetrieb teilgenommen hatte.

Da der Rückzug noch vor Beginn der Meisterschaft erfolgte, wurde die Mannschaft aus dem Spielplan der Kreisliga B Hofgeismar-Wolfhagen gestrichen. Nach den Regularien gilt sie damit bereits als erster Absteiger der Saison 2026/27.