„Spielermangel hat uns keine Wahl gelassen“ ‒ Neuried muss zweite Mannschaft abmelden

TSV Neuried muss zweite Mannschaft aus Spielbetrieb abmelden. Nach dem Abstieg der ersten Mannschaft und zahlreichen Abgängen ist jetzt Schluss.

Es ist der 6. Juni 2025, und auf einmal sieht es danach aus, als würde sich bei der U23 des TSV Neuried doch noch alles zum Guten wenden: Dank eines 5:1-Siegs im Relegationsspiel gegen A-Klassist FC Posavina München qualifiziert sich die zweite Fußball-Herrenmannschaft der Grün-Weißen nach einer turbulenten Saison sportlich für ein weiteres Jahr in der Kreisklasse. „Da sieht man mal, was möglich ist mit der Truppe“, gibt der glückliche Trainer Robert Schöttl zu Protokoll, bevor er sich in den Urlaub nach Mallorca verabschiedet. Doch gut zwei Monate später hat der TSV Neuried eine bittere Nachricht zu verkünden: Der Verein bekommt nicht genügend Spieler zusammen und muss die U23 noch vor dem ersten Spieltag aus der Kreisklasse 3 München zurückziehen. Statt drei verfügt der Verein nur noch über zwei Herrenmannschaften, die erste in der Kreisliga und die bisherige dritte in der B-Klasse. „Es tut mir in der Seele weh, aber der Spielermangel hat uns keine andere Wahl gelassen. Insgesamt 16 Abgänge im Herrenbereich fängst du nicht so leicht auf“, sagt Fußballabteilungsleiter Martin Trissler.

Schon in der vergangenen Saison war die Personaldecke sehr dünn. Der gemeinsam mit dem spielenden Co-Trainer Devrim Tacyildiz seit Sommer 2024 für das Team verantwortliche Chefcoach Schöttl musste Woche für Woche improvisieren. Ohne Verstärkung aus der A-Jugend, der ersten oder der dritten Mannschaft war es nicht möglich anzutreten, die Zahl der eingesetzten Spieler war enorm hoch. Lange sah es deshalb danach aus, als würde die Mannschaft ohnehin nicht in der Kreisklasse bleiben, es setzte zahlreiche hohe Niederlagen. Im Saisonendspurt mobilisierte der Verein dann aber doch noch einmal alle Kräfte, qualifizierte sich auf den letzten Drücker für die Relegation und entschied diese souverän für sich. „Wir haben unheimlich viel Herzblut reingesteckt, um das Ziel zu erreichen, und die Jungs hatten in der Phase auch einen Riesenspaß. Wir dachten, dass wir es irgendwie noch gebacken kriegen“, sagt Trissler heute. Wir haben bis zum Schluss alles versucht, haben auch nach Ende der Wechselfrist noch Spieler gesucht.