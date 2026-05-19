Spielerkarriere beendet: Jetzt will Sean Erten Trainer werden – Rückblick auf bewegte Vergangenheit

Kaum zu stoppen war Sean Erten (in Rot) mit seinem Offensivdrang. Dabei hatte die Partie zuletzt gegen den FC Aschheim für ihn besondere Bedeutung. – Foto: Max Kalup

Sean Erten gehört zu den schillernden Spielerpersönlichkeiten im Landkreis Miesbach. Nun beendet er seine Karriere. Im Interview spricht er über seine Zukunftspläne, blickt zurück und verrät, warum es beim SV Miesbach „ein spezielles Gefühl“ gibt.

Für Sean Erten ist nun Schluss. Der 36-jährige Stürmer des SV Miesbach hängt seine Fußballschuhe an den Nagel. Vom Fußball hat er aber immer noch nicht genug. Deshalb will er auf die Trainerbank wechseln. Wo ist noch offen, den Trainerschein hat er schon in der Tasche. Im Gespräch mit der Heimatzeitung blickt Erten auf seine aktive Zeit als Fußballer zurück.

Herr Erten, Sie beenden nach dieser Saison Ihre Karriere. Was waren die Gründe, dass Sie sich dazu entschlossen haben, die Fußballschuhe an den Nagel zu hängen?Ich habe vergangene Saison schon mit dem Gedanken gespielt aufzuhören, habe aber mit den Verantwortlichen von Miesbach ausgemacht, dass ich noch ein Jahr spiele. Jetzt ist es einfach an der Zeit aufzuhören. Mehr als 30 Jahre nur Fußball im Kopf, das reicht jetzt einfach als aktiver Spieler, glaube ich. Zudem sendet der Körper auch seine Signale.Sie haben viele Jahre in der Bayernliga und Landesliga gespielt, zuletzt dann regional in der Bezirksliga in Holzkirchen und Miesbach. Was waren die persönlichen Highlights Ihrer Karriere?Da gibt es einige, an die man sich gerne erinnert. Im Grunde konnte ich bei allen Vereinen etwas Positives mitnehmen, die mich als Spieler und vor allem auch als Mensch haben wachsen lassen. Die absoluten Highlights waren auf jeden Fall in Deisenhofen, wo ich als Jugendspieler in die erste Mannschaft in der Bezirksoberliga kam. Dann der knapp verpasste Aufstieg in die Bayernliga mit Holzkirchen. Die Zeit in Penzberg, wo ich Bezirksliga-Torschützenkönig wurde. Und schließlich in Miesbach die Kreisliga-Meisterschaft und der Aufstieg in die Bezirksliga.Gibt es einen speziellen Moment, der für Sie hängenbleibt?Wenn ich mich zurückerinnere, sind es zwei ganz spezielle Momente. Beim ersten war ich noch Jugendspieler bei Unterhaching, und wir haben ein internationales Turnier gespielt. Im Finale habe ich das entscheidende Tor gegen Eintracht Frankfurt geschossen. Und mit Holzkirchen gegen Deisenhofen, als ich drei Tore gegen meinen Ex-Klub geschossen habe.Was war Ihr größter sportlicher Erfolg als Fußballer?Ganz sicher die Kreisligameisterschaft und der Aufstieg in die Bezirksliga mit Miesbach. Das waren mein einziger Aufstieg und Meistertitel in meiner Senioren-Laufbahn. Dafür war der aber richtig geil.In den vergangenen drei Jahren haben Sie beim SV Miesbach gespielt. Was ist das Besondere an dem Verein?Es ist einfach mehr als ein Verein. Es ist wie eine ganz große Familie. Die Verantwortlichen, die Spieler, der Stuff, die Fans und alle außenherum. Ich finde es einfach super, wie da alle gemeinsam an einem Strang ziehen. Das merkst du auf und neben dem Platz. Und das gibt einem dann ein ganz spezielles Gefühl.Wie wichtig war es, dass Sie zum Abschluss Ihrer Laufbahn den Klassenerhalt in der Bezirksliga geschafft haben?Leider war bei uns in der Rückrunde der Wurm drin. Vielleicht deswegen, weil gewohnte Stützen wie Sonti, Wiedi, Drilon oder auch ich nicht immer fit oder vollständig im Training waren. Trotzdem habe ich immer gewusst, dass wir stark genug sind, die Liga zu halten – was wir letztendlich auch geschafft haben.Im letzten Derby gegen Holzkirchen haben Sie noch mal getroffen. Gibt es noch Verbindung zum TuS, bei dem Sie sechs Jahre gespielt haben?Richtig, das war noch mal ein besonderes Gefühl, auch wenn wir das Derby leider nicht gewonnen haben. Ich bin Holzkirchner. Daher ja, Kontakt immer irgendwie, da man sich immer mal wieder auf irgendwelchen Fußballplätzen über den Weg läuft.Was war für Sie das Besondere an der letzten Saison in der Bezirksliga?Zum Schluss schließt sich der Kreis, dass ich nochmal gegen die alten Weggefährten Contento und Ekici gespielt hab – die ich in der Jugend beim Probetraining beim FC Bayern kennengelernt habe, bevor ich zum TSV 1860 München gegangen bin, und die jetzt in Aschheim spielen.Im letzten Jahr haben Sie Ihren Trainerschein gemacht. Wie schnell können Sie sich einen Wechsel an die Seitenlinie vorstellen?Ja, so ist es. Ein bisschen Erfahrung konnte ich ja schon sammeln, als Jugendtrainer bei Holzkirchen damals und jetzt als spielender Co-Trainer in Miesbach. Ich bin ehrlich: Ich bin offen für alle Gespräche. Wichtig ist mir, dass es ein Verein mit Perspektive ist, der ein klares Ziel hat. Also theoretisch ab der neuen Saison.Als was für eine Art Trainer würden Sie sich selbst beschreiben?Schwierig zu sagen, das wird man sehen. Aber auf jeden Fall ehrgeizig und zielstrebig. Ich liebe und lebe den Fußball als Spieler. Ich denke, so wird es als Trainer auch sein. Ich will meinen Spielern etwas mitgeben können. Viel Kommunikation ist meiner Meinung nach das Wichtigste. Ich als Stürmer will natürlich attraktiven Offensivfußball spielen lassen.