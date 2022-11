Spielerische Qualität gegen Willen und Mentalität Im Derby der Fußball-Landesliga treffen der SV Breinig und Arminia Eilendorf aufeinander. Beide Trainer sprechen mit Respekt vom kommenden Gegner.

SV Breinig – Arminia Eilendorf (So., 14.30 Uhr): Der gegenseitige Respekt ist spürbar vor diesem Derby in der Fußball-Landesliga. „Breinig hat einen Topkader“, sagt etwa Frank Küntzeler, Trainer von Arminia Eilendorf. „Wenn die in einen Lauf kommen, werden die ganz oben reinspringen.“