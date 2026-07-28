Spielerische Klasse schlägt Kampf

Mehr als ein halbes Jahrhundert musste der SV Schleusegrund Schönbrunn auf einen Auftritt im Landespokal warten. Als Südthüringer Kreispokalsieger wollte der Außenseiter gegen den favorisierten SV 1879 Ehrenhain über die Quali-Runde in die erste Hauptrunde einziehen – und verkaufte sich dabei lange teuer. Am Ende setzte sich der Landesklassen-Vertreter aus Ostthüringen jedoch mit 5:1 durch.
Nach dem Seitenwechsel schöpfften die Gastgeber tatsächlich neue Hoffnung. „Nach der Halbzeit hatten wir sie mal zehn Minuten in ihrer Hälfte – danach hat es sich wieder gedreht“, beschrieb SVS-Kapitän Hannes Gehring die beste Phase seiner Mannschaft. Ausgerechnet in diese Drangphase hinein erhöhte Ehrenhain. Nach einem schnellen Konter landete der Ball im Rückraum, wo der beim Chemnitzer FC ausgebildete Tilas Louis Taubert den Ball unter die Latte setzte (60.). Schönbrunn gab sich jedoch nicht geschlagen und kam durch einen umstrittenen Handelfmeter zurück ins Spiel. Nach einem Schuss aus kurzer Distanz entschied der junge Schiedsrichter auf Strafstoß, nachdem ein Ehrenhainer den Arm schützend vor das Gesicht gehalten hatte. Greiner verwandelte sicher zum 1:2 (73.). Die Hoffnung auf eine spannende Schlussphase lebte kurz auf, doch mit zunehmender Spielzeit schwanden beim Außenseiter die Kräfte. Ehrenhain legte noch einmal zu und entschied die Begegnung endgültig. Richter traf nach Vorarbeit von Hanke zum 3:1 (82.), bereitete wenig später das 4:1 durch Hupfer vor (85.) und in der Nachspielzeit stellte Taubert den 5:1-Endstand her. Dazwischen vergab Greiner sogar noch die Chance auf den zweiten Schönbrunner Treffer, als Ehrenhains Keeper Schnabel seinen Foulstrafstoß parierte.
Trotz des deutlichen Ergebnisses überwog bei den Gastgebern der Stolz über den besonderen Pokalabend. „Im Großen und Ganzen können wir sehr stolz auf uns sein. Das Ergebnis ist am Ende vielleicht um zwei Tore zu hoch ausgefallen. Wir haben mal wieder Erfahrung im Landespokal gesammelt – das gab es hier vor 50 oder 60 Jahren zuletzt. Ehrenhain hat gute Fußballer, ist technisch stark und hat einen guten Ball gespielt. Sie haben am Ende auch völlig verdient gewonnen. Wir haben versucht, kompakt alles wegzuverteidigen“, sagte SVS-Kapitän Hannes Gehring. Auch Ehrenhains Trainer Felix Bachmann zeigte sich mit dem Auftritt seiner Mannschaft zufrieden: „Unsere spielerische Klasse hat sich durchgesetzt. Wenn wir vor der Pause schon auf 2:0 oder 3:0 stellen, wird es nach Wiederbeginn nicht so hektisch. Doch am Ende haben wir die Ruhe bewahrt und das Spiel verdient gewonnen.“ Schönbrunns Trainer Jens Kirchner nahm trotz des Ausscheidens viele positive Erkenntnisse mit: „Wir haben eine Steigerung zur letzten Woche gesehen, was für mich einfach positiv war. Nach dem 1:2 waren wir im Spiel. Am Ende ist das Ergebnis zwei Tore zu hoch. Wir haben ein gutes Spiel gemacht, gut dagegen gehalten, waren lauf- und zweikampfstark. Am Ende hat man den Klassenunterschied schon gesehen.“