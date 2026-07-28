Spielerische Klasse schlägt Kampf

– Foto: Sandy Försterling

Von Beginn an war zu erkennen, mit welcher Herangehensweise die Gastgeber den Favoriten ärgern wollten. Leidenschaft, Kampfgeist und große Geschlossenheit prägten den Auftritt der Hausherren. Ehrenhain hingegen versuchte, über viel Ballbesitz und spielerische Qualität Kontrolle zu gewinnen. Zunächst gelang es Schönbrunn jedoch, die Partie offen zu gestalten. Mit zunehmender Spielzeit übernahmen die Gäste allerdings immer mehr das Kommando. Nach einer ersten Doppelchance durch Tim Hiller, dessen Abschluss geblockt und dessen Nachschuss von der vielbeinigen Heimabwehr geklärt wurde, musste Schönbrunn-Keeper Max Gehring wenig später einen Distanzschuss von Louis Sittel stark parieren. In der 27. Minute fiel schließlich die verdiente Führung: Nach einer Flanke von Hanke wurde Hillers Kopfball noch geklärt, doch Christian Clasen nahm den zweiten Ball an der Strafraumgrenze direkt und traf trocken ins rechte Eck. Bis zur Pause ließ Ehrenhain weitere gute Möglichkeiten liegen. Hiller scheiterte erneut an Max Gehring, Taubert vergab ebenso wie Sittel, dessen Schuss knapp am rechten Pfosten vorbeistrich. So blieb es beim knappen 0:1, wodurch sich Schönbrunn weiter Hoffnungen auf eine Überraschung machen durfte. „Auf Kunstrasen kommt uns das entgegen, da können wir ein bisschen Fußball spielen. Es war aber nicht einfach gegen eine Mannschaft, die seit Jahren zusammen ist und über Kampf und Mentalität kommt. Wir hatten viel Ballbesitz, uns fehlte vor der Pause aber noch die Zielstrebigkeit. Wir hätten schon vor der Pause auf 2:0 oder 3:0 stellen können. Das 1:0 war ein schwieriges Ergebnis zur Halbzeit“, bilanzierte Ehrenhains Trainer Felix Bachmann.

Nach dem Seitenwechsel schöpfften die Gastgeber tatsächlich neue Hoffnung. „Nach der Halbzeit hatten wir sie mal zehn Minuten in ihrer Hälfte – danach hat es sich wieder gedreht“, beschrieb SVS-Kapitän Hannes Gehring die beste Phase seiner Mannschaft. Ausgerechnet in diese Drangphase hinein erhöhte Ehrenhain. Nach einem schnellen Konter landete der Ball im Rückraum, wo der beim Chemnitzer FC ausgebildete Tilas Louis Taubert den Ball unter die Latte setzte (60.). Schönbrunn gab sich jedoch nicht geschlagen und kam durch einen umstrittenen Handelfmeter zurück ins Spiel. Nach einem Schuss aus kurzer Distanz entschied der junge Schiedsrichter auf Strafstoß, nachdem ein Ehrenhainer den Arm schützend vor das Gesicht gehalten hatte. Greiner verwandelte sicher zum 1:2 (73.). Die Hoffnung auf eine spannende Schlussphase lebte kurz auf, doch mit zunehmender Spielzeit schwanden beim Außenseiter die Kräfte. Ehrenhain legte noch einmal zu und entschied die Begegnung endgültig. Richter traf nach Vorarbeit von Hanke zum 3:1 (82.), bereitete wenig später das 4:1 durch Hupfer vor (85.) und in der Nachspielzeit stellte Taubert den 5:1-Endstand her. Dazwischen vergab Greiner sogar noch die Chance auf den zweiten Schönbrunner Treffer, als Ehrenhains Keeper Schnabel seinen Foulstrafstoß parierte.