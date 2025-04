Am 23. Spieltag der Landesliga Nord stehen wegweisende Duelle im Titel- und Abstiegskampf auf dem Programm. Spitzenreiter FC Concordia Buckow/Waldsieversdorf 03 gastiert am morgigen Freitagabend beim FV Preussen Eberswalde. Am Samstag steigt das Stadtderby in Falkensee, während in Schönow das FuPa-Spiel der Woche auf dem Spielplan steht.

Das sind die Stimmen zum Spiel:

Marcus Erben (Trainer des Schönower SV): "Wir haben uns nach der durch viele langwierigen Verletzungen geprägten ersten Halbserie aus dem Keller etwas herausgekämpft. Die uns da fehlenden Spieler sind bis auf zwei Ausnahmen wieder im Kader zurück. Wir sollten dennoch sehr demütig bleiben, noch fehlen etliche Punkte zum Klassenerhalt - unserem Saisonziel. Bei den noch zu absolvierenden vielen Spielen, kann noch eine Menge passieren und Punktezuwachs ist noch dringend nötig. Mit Neustadt empfangen wir am Samstag auch ein Team, welches sich zu Saisonbeginn sicher mehr ausgerechnet hat. Ähnlich wie bei uns in der zweiten Halbserie schwanken auch bei ihnen über die Saison gesehen die Spielleistungen. Spielerisch zähle ich die Truppe mit zu den stärksten der Landesliga und mit Tarik Wenzel haben sie auch einen Stürmer in ihren Reihen, der weiß wo das Tor steht. Ziel für uns muss es sein, weiter zu punkten, egal gegen wen und wo. Ich hoffe, meine Truppe zeigt in diesem Spiel ihr besseres Gesicht, dann ist auch gegen die Neustädter was möglich. Personell müssen wir schauen, da einige Spieler sich noch mit Blessuren aus den vergangenen Spielen herumschlagen. Fakt ist, dass wir den einen oder anderen von den Großen weghauen müssen, wenn wir oben bleiben wollen. Gegen Glienicke und Falkensee ist es uns gelungen, gegen Schwedt haben wir zwei sehr wertvolle Punkte liegen lassen."

Silvano Fiore (Trainer des SV Schwarz-Rot Neustadt/Dosse): "Wir haben unsere Hammer-Woche hinter uns mit Gegner, die auf Platz 1, 2 und 3 stehen. Darau konnten wir leider nur einen Punkt mitnehmen. Jedoch waren wir in jedem Spiel auf Augenhöhe und haben seit Beginn der Saison einfach extrem viel Pech. Unsere Verletztenliste ist nicht kleiner, sondern nochmal größer geworden, da Robin Mörer mit muskulären Problemen ausfallen wird. Urlaub und weitere Verletzungen sorgen wieder dafür, das wir zwei Junioren dabei haben werden. Gegen Buckow stand ein A-Junior in der Startelf. Nichtsdestotrotz wollen wir was mitnehmen und unseren Fußball auf den Rasen bringen. Schönow sagt mir wenig, da sie im Hinspiel weit unter ihren Erwartungen gespielt haben und Verletzte zu beklagen hatten, das wird Samstag anders sein. Es wird ein umkämpftes Spiel bei dem sicherlich die bessere Mannschaft gewinnen sollte."

FuPa-Redaktionstipp: 1:3

---