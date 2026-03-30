Spielerisch war mehr drin...

– Foto: FC Empor Weimar 06

Empor Weimar startete gut in die Partie und fand schnell ins Spiel. In der ersten Halbzeit entwickelte sich eine Begegnung auf Augenhöhe, wobei wir sogar etwas mehr Spielanteile verbuchen konnten. Nach einer Ecke für Gräfenau kam es zu einer strittigen Szene im Strafraum, die in einem Elfmeter mündete. Doch „Patte“ zeigte erneut seine Klasse und parierte stark – ein wichtiger Moment für die Mannschaft. Kurz vor der Pause mussten wir dennoch den Rückstand hinnehmen: Ein scharf getretener Freistoß aus etwa 25 Metern rutscht in die kurze Ecke zum 0:1.

Die Halbzeitansprache zeigte nur teilweise Wirkung. Zwar übernahmen wir auch im zweiten Durchgang mehr Initiative und versuchten, das Spiel zu gestalten, jedoch fehlte im letzten Drittel die nötige Konsequenz. Klare Torchancen blieben aus, da wir zu selten zu sauberen Abschlüssen kamen.