Spielerisch unterlegen, kämpferisch dagegen gehalten

Da flatterten Trainer Thomas Wirth die Absagen von Antreiber Luiz Miguel Schack und Darius Linz auf das Handy, beide verletzten sich im Abschlusstraining. Allerdings war hier schon klar, dass es mit Schleip, Engel, Dolzer, Kvietok, Harnisch, Fernschild, Gulov und Biniok insgesamt zehn Jungs nicht auf den Spielberichtsbogen aus dem Kader schaffen...
BERICHT von M. Fromm / Preußen Bad Langensalza
Die beste Phase der Preußen gleich zu Beginn des zweiten Abschnitts. Weißenborn hatte dreimal den Ausgleich auf dem Fuß oder Kopf, doch Wohlfeld bekam insbesondere beim Kopfball gerade so noch die Finger vor der Linie an den Ball. Und so kam es wie so häufig, vorn machst du sie nicht, dann klingelt es hinten. Als Rösener behandelt wurde, war die Unordnung unverkennbar, zweimal schnell kombiniert und Czosnyka steht blank am Sechzehner und schiebt ein zum 0:2. Ohne groß zu glänzen, aber trotzdem verdient. Wirth stellte um, brachte Johannes und Seifert, aber Chancen blieben rar. Sachs machte den Deckel drauf, umkurvte Patzer und schob ein.
Fazit: Am Ende ein gebrauchter Abend für die Gastgeber, die Anerkennung, dass der Gegner besser war, ist gegeben. Keiner hat sich hängen lassen, aber die spielerischen Mittel waren ob der Ausfälle begrenzt. Nun geht es nach Gera zur Wismut, dort will man wieder das Auswärtsgesicht auflegen. Auch schön mit anzusehen, dass Henri Schirrmeister mit seinen 19 Jahren sein Debüt im Thüringenliga-Team gab. Niederlagen plant man nie ein, aber diese war gegen eine Spitzenmannschaft irgendwie nachvollziehbar. Nicht unerwähnt sollte bleiben, dass Schiedsrichter Martin Falk und seine beiden Assistenten vor gut 300 Zusehern fehlerfrei agierten.