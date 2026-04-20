Spielerisch unterlegen, kämpferisch dagegen gehalten

Sehr bitter, denn die Mannschaft der Preußen stellte sich quasi von selbst auf und Altmeister Martin Fiß wurde aufgrund der ausgedünnten Offensive reaktiviert. Aber der Trainer hatte eine Devise, meckern gilt nicht, handeln war gefragt. Und so ließ man die Gäste machen, blieb defensiv stabil und wollte keine Fehler machen. Rippel testete sich erstmals ans Preußen-Tor heran, da war schon eine Viertelstunde rum. Röseners Flanke nahm Fiß per Kopf, allerdings neben den Kasten. Auch dessen Abschluss per Fuß wurde eine Beute von Wohlfeld. Der erste und einzige Defensivfehler im ersten Abschnitt wurde dann von Fischer bestraft. In der 35. Spielminute kam ein langer Ball an die Sechzehnerkante, Patzer verließ die Linie und wurde überlupft von Fischer. Sicherlich die falsche Entscheidung, denn dadurch wurde erst die Möglichkeit des Torerfolgs ermöglicht. Aber auch bis zur Halbzeit waren die Gäste das bessere Team, Preußen hielt mit viel Einsatz dagegen.

Die beste Phase der Preußen gleich zu Beginn des zweiten Abschnitts. Weißenborn hatte dreimal den Ausgleich auf dem Fuß oder Kopf, doch Wohlfeld bekam insbesondere beim Kopfball gerade so noch die Finger vor der Linie an den Ball. Und so kam es wie so häufig, vorn machst du sie nicht, dann klingelt es hinten. Als Rösener behandelt wurde, war die Unordnung unverkennbar, zweimal schnell kombiniert und Czosnyka steht blank am Sechzehner und schiebt ein zum 0:2. Ohne groß zu glänzen, aber trotzdem verdient. Wirth stellte um, brachte Johannes und Seifert, aber Chancen blieben rar. Sachs machte den Deckel drauf, umkurvte Patzer und schob ein.