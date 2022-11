Spielerisch und doch kompromisslos: TSV Neuried blieb unter Erwartungen 4:5 gegen Deisenhofen II

Mit nur 14 Punkten aus 15 Spielen ist der TSV Neuried in der Hinrunde unter den Erwartungen geblieben. Im ersten Rückrundenspiel am Samstag gegen die SpVgg 1906 Haidhausen wollen die Grün-Weißen an das starke Hinspiel anknüpfen und endlich die Wende schaffen.

Neuried – Der TSV Neuried gilt als Verein, der immer um einen spielerischen Ansatz bemüht ist. Sich in der eigenen Hälfte zu verbarrikadieren und jeden Ball aus der Gefahrenzone zu bolzen, wird im Sportpark eher ungern gesehen. In bestimmten Situationen sollten sich die Spieler aber trotzdem nicht zu schade sein, auch einmal konsequent zu klären – findet auch Josip Hrgovic, Trainer der Neurieder Bezirksliga-Elf. „Dann haue ich den Ball eben auf die M4, dann passiert gar nichts“, schimpfte der gemeinsam mit Daniel Dörfler für das Team verantwortliche Coach nach dem mit 4:5 verlorenen Torspektakel gegen den FC Deisenhofen II am Mittwochabend.

Gleich drei Spieler hätten wenige Minuten vor dem Abpfiff die Möglichkeit gehabt, den Ball in Richtung der von ihrem Trainer genannten Kreisstraße zwischen Neuried und Gauting zu befördern. Doch beim Versuch, die Situation spielerisch zu lösen, konnte Deisenhofen den Ball mehrmals zurückerobern und kam zum 5:4-Siegtreffer.

Die Partie war beinahe symptomatisch für die verkorkste Hinrunde der Grün-Weißen. Die deuteten zwar immer wieder ihr Potenzial an, bekamen aber nach gutem Saisonstart und dem Kreuzbandriss von Stabilisator Patrick Gegenbauer ihre Defensive nicht mehr in den Griff. Zum Rückrundenauftakt am Samstag gegen die SpVgg 1906 Haidhausen müssen die Neurieder wieder die richtige Mischung zwischen spielerischer Linie und Kompromisslosigkeit in der Defensive finden (14 Uhr, Am Sportpark). So wie im Hinspiel, als ihnen ein überraschender 3:2-Sieg gelang.