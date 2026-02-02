Unterm Strich dürfen wir mit der Hinrunde zufrieden sein. Zwei, drei Spiele haben wir unnötig in den Sand gesetzt. Hätten wir diese gezogen, hätte der ein oder andere Platz noch gut gemacht werden können.

1) Wie lautet euer Fazit nach der ersten Saisonhälfte? Wurden die gesteckten Ziele erreicht?

Fernab der Ergebnisse lässt sich jedoch feststellen, dass wir uns spielerisch extrem verbessert haben und wir einen ansehnlichen Fußball mit einem klaren Plan spielen. An guten Tagen können wir inzwischen jeden Kontrahenten in der Liga schlagen.

Wesentliche Änderungen im Team gibt es nicht. Im Verlauf der Rückrunde sollen noch mehr die A-Jugendspieler einbezogen und an den Herrenfußball herangeführt werden. Mit einer hartnäckigen Knieverletzung wird unser Offensiv- und Thekenallrounder Paul Maafa ausfallen. Das wird uns sportlich wehtun. Gute Besserung auch an dieser Stelle.

3) Welches Team hat euch in eurer Liga am meisten überrascht?

Am meisten überrascht hat mich der TSV Wiesental II. Die Transfers in der Offensive haben gezündet und die Defensive um die beiden Altstars Käpplein und Fichtner steht sehr souverän. Zudem funktioniert das Zusammenspiel mit der ersten Mannschaft, ähnlich wie bei uns, sehr gut, so dass es auch da regelmäßig Verstärkung gibt.

4) Welche Ziele strebt ihr in der Rückrunde an?

Wir möchten auf jeden Fall noch den ein oder anderen Platz gut machen und die attraktivere Spielweise auch in besseren Ergebnissen ummünzen. Dazu gehört, dass wir uns in der Chancenverwertung steigern und die einfachen Fehler in der Defensive minimieren.

Darüber hinaus sollen wie bereits angekündigt die älteren A-Jugendspieler integriert werden. Vielleicht lässt sich das auch schon über den ein oder anderen Mannschaftsabend beschleunigen. Unser Festausschuss ist da sehr kompetent aufgestellt.

5) Im Sommer steigt die Weltmeisterschaft in Kanada, Mexiko und den USA. Was traut ihr der deutschen Nationalmannschaft zu und wer ist euer Topfavorit und warum?

Ich bediene mich an der altbekannten Floskel und sage, dass eine deutsche Nationalmannschaft immer zum Favoritenkreis eines großen Turniers gehört. Aufgrund der individuellen Qualität und Kaderbreite gehören für mich die Franzosen und Engländer zu den Favoriten. Das war aber 2014 auch schon so und am Ende haben wir trotzdem den Titel geholt. Grund zur Hoffnung besteht allemal.

Danke für eure Arbeit. Dank euch gibt es auch die untersten Ligen des Amateurfußballs eine Plattform, um auf sich aufmerksam zu machen!