Spielerinnen gesucht für die Saison 2026/2027!

Für die kommende Saison 2026/2027 suchen wir fußballbegeisterte Frauen

die in einer erfahrenden und talentierten Mannschaft spielen wollen.

Egal ob Anfänger oder Fortgeschritten – bei uns ist jeder HERZLICH WILLKOMMEN! :-)

Wir freuen uns über eure Nachricht!

FC FRAUENweiler