 2026-05-15T09:36:57.455Z

Vereinsnachrichten

Spielerinnen gesucht für die Saison 2026/2027!

von Andrés James Marina Martín · Heute, 13:13 Uhr · 0 Leser

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Frauenweiler
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Frauenweiler II

Für die kommende Saison 2026/2027 suchen wir fußballbegeisterte Frauen
die in einer erfahrenden und talentierten Mannschaft spielen wollen.
Egal ob Anfänger oder Fortgeschritten – bei uns ist jeder HERZLICH WILLKOMMEN! :-)

Wir freuen uns über eure Nachricht!
FC FRAUENweiler

Kontakt:
Trainer: Andrés James Marina Martín
Mobil: 0176 / 588 574 96
E-Mail: andresjames7@googlemail.com