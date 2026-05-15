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Vereinsnachrichten
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Spielerinnen gesucht für die Saison 2026/2027!
von Andrés James Marina Martín · Heute, 13:13 Uhr · 0 Leser
Für die kommende Saison 2026/2027 suchen wir fußballbegeisterte Frauen die in einer erfahrenden und talentierten Mannschaft spielen wollen. Egal ob Anfänger oder Fortgeschritten – bei uns ist jeder HERZLICH WILLKOMMEN! :-)
Wir freuen uns über eure Nachricht! FC FRAUENweiler