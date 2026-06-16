Spielerflucht kann auch eine Chance für den VfB Bottrop sein

So läuft die Kaderplanung beim VfB Bottrop – Foto: Markus Becker

Aufgrund von zahlreichen Abgängen war der VfB Bottrop gezwungen, eine komplette Kaderneustrukturierung vorzunehmen. Angesichts des schon fast fatalen Saisonabschlusses in der Landesliga, Gruppe 2, ist das vielleicht die Chance, in der kommenden Spielzeit wieder mit frischen Kräften anzugreifen. Diese Transfers sind bereits sicher.

Abgänge-Flut kann auch eine Chance sein

Bereits im Mai hat FuPa Niederrhein über die Flut an Abgängen beim VfB berichtet. Schon zum damaligen Zeitpunkt waren es 16 Abgänge die feststanden. Entsprechend groß war der Druck beim Bottroper Vorstand adäquate Nachfolger zu finden für Führungsspieler wie Raphael Steinmetz oder Torjäger René Biskup.

Wobei die sportliche Entwicklung zuletzt mindestens genauso besorgniserregend ist wie die enorme Spielerflucht. Geht man nämlich als Herbstmeister in die Winterpause und steht am Ende der Saison mit nur 54 Zählern auf dem fünften Platz, muss zwangsweise von einer misslungenen Rückrunde die Rede sein. Nur 14 Punkten hat die Mannschaft von Marco Hoffmann aus vier Siegen und zwei Unentschieden in der Rückrunde gesammelt. Folgerichtig war die Stimmung spätestens am 33. Spieltag mit der 0:7-Klatsche gegen den späteren Aufsteiger SV Scherpenberg am Tiefpunkt.