Spielercoach aus der Landesliga: Amsham rüstet sich für neue Saison

Michael Kölbl (li.) und Philipp Schmidt (re.) bilden in der kommenden Spielzeit das Trainerteam beim FC Amsham. – Foto: Andreas Santner

Beim FC Amsham laufen die Planungen über die laufende Saison hinaus bereits auf Hochtouren. Der Aufsteiger steckt in der Kreisklasse Pfarrkirchen sportlich in einer schwierigen Lage, richtet den Blick aber dennoch klar nach vorne. Für die Saison 2026/27 hat der Verein ein neues Trainerteam verpflichtet und damit bewusst ein Signal für einen strukturierten Neuanfang gesetzt.

In der Winterpause hatte Sascha Brummer (47), mit dem der FC Amsham zuvor souverän als Meister aus der A-Klasse aufgestiegen war, sein Amt zur Verfügung gestellt. Die verbleibenden neun Spiele der laufenden Saison übernimmt nun Sportlicher Leiter Karlheinz Winklbauer als Spielertrainer. Unterstützt wird er dabei von Andreas Santner, der ihm von der Seitenlinie als Co-Trainer zur Seite steht.

Aktuell steht der FCA mit 13 Punkten auf dem vorletzten Tabellenplatz und damit auf einem direkten Abstiegsrang. Die Relegationsplätze elf und zwölf sind zwar nur drei Punkte entfernt, das rettende Ufer allerdings bereits sieben Zähler. Vor allem defensiv offenbaren sich Probleme: 61 Gegentore, im Schnitt 3,6 Gegentreffer pro Spiel, sprechen eine deutliche Sprache.

Parallel dazu richtet der FC Amsham den Blick bereits nach vorne. Ab Sommer 2026 wird Philipp Schmidt (38) als Spielertrainer die Mannschaft übernehmen. Der gebürtige Sachse bringt reichlich höherklassige Erfahrung mit, unter anderem 84 Einsätze in der NOFV-Oberliga, deren sportliches Niveau mit der Bayernliga vergleichbar ist. In der Rückrunde läuft Schmidt zunächst noch für den SSV Eggenfelden in der Landesliga auf, ehe er im Sommer seine erste Trainerstation in Amsham antritt. Als großgewachsener Innenverteidiger passt er zudem genau ins Anforderungsprofil, um die anfällige Defensive zu stabilisieren.

Komplettiert wird das neue Trainerteam von Michael Kölbl (33). Der aktuelle Spieler des DJK-SV Dorfbach war dort von der Saison 2023/24 bis zur Winterpause als spielender Co-Trainer tätig. Diese Rolle wird er auch beim FC Amsham übernehmen. Trotz der formalen Aufgabenteilung soll es ein Trainerteam auf Augenhöhe werden.

Winklbauer: "Absolute Wunschlösung"

Sportlicher Leiter Karlheinz Winklbauer spricht von einer absoluten Wunschlösung. „Wir sind richtig happy, dass wir Philipp und Mike für uns gewinnen konnten. Wir konnten unsere absolute Wunschlösung realisieren und sind darauf auch zurecht stolz“, sagt Winklbauer. Schon in den ersten Gesprächen habe man gemerkt, „dass es menschlich wie inhaltlich gut passt“. Beide Trainer verfolgten ähnliche Vorstellungen, ergänzten sich aber ideal: „Philipp bringt höherklassige Erfahrung mit, Mike als ,Bayer‘ seine Trainererfahrung aus dem unterklassigen Bereich.“ Auch wenn der Fokus zunächst auf der Rückrunde liege, sei die Vorfreude auf die kommende Saison bereits deutlich spürbar.

Novum in Amsham

„Zunächst möchten wir uns für die Arbeit von Sascha in den letzten Jahren bedanken. Er hat uns erneut auf Anhieb von der A-Klasse in die Kreisklasse geführt“, erklärt der Vereinsvorsitzende Dieter Jungbauer. Man hätte die Saison gerne gemeinsam beendet, respektiere aber selbstverständlich Brummers Entscheidung. „Sascha gehört zur FCA-Familie und ist bei uns jederzeit herzlich willkommen.“

Mit Blick auf die neue sportliche Ausrichtung hebt Jungbauer die Bedeutung der Verpflichtungen hervor. „Einen Spieler mit Erfahrung aus der fünften Liga hat es meines Wissens in Amsham bislang noch nicht gegeben – umso glücklicher sind wir, dass Philipp nun seine ersten Schritte als Trainer beim FC Amsham macht.“ Dass mit Michael Kölbl zudem die Co-Trainerposition geschlossen und gleichzeitig ein erfahrener Defensivspieler gewonnen werden konnte, sei „das i-Tüpfelchen“. Im Verein herrsche eine echte Aufbruchstimmung, „die wir nun unbedingt mitnehmen wollen“.

Fokus auf die Defensive

Philipp Schmidt selbst sieht den Zeitpunkt für den Einstieg ins Traineramt gekommen. „Mit 38 Jahren ist für mich jetzt der richtige Zeitpunkt gekommen“, sagt der künftige Spielertrainer. Besonders schätzt er die offene Kommunikation im Verein: „Die Gespräche mit Karlheinz und Dieter waren durchweg positiv und ehrlich. Besonders gefallen hat mir die große Wertschätzung gegenüber den Spielern.“ Inhaltlich will Schmidt unterschiedliche Fußballphilosophien verbinden. „Im bayerischen Fußball wird – zumindest auf Landesliga-Niveau – deutlich mehr Wert auf spielerische und taktische Elemente gelegt. In Sachsen war der Fußball hingegen wesentlich körperbetonter. Hier möchte ich einen guten Mittelweg finden. Als Spielertrainer kann ich zudem weiterhin meine Stärken und Erfahrungen direkt auf dem Platz einbringen. Ein besonderer Fokus wird dabei auf der Stabilisierung der Defensive liegen.“

Auch Michael Kölbl blickt mit Überzeugung auf seine neue Aufgabe. „Ich habe tatsächlich mit dem Gedanken gespielt, eine Pause einzulegen“, gibt der 33-Jährige zu. Ausschlaggebend sei letztlich das Vertrauen des Vereins gewesen. „Der Verein hat sich sehr um mich bemüht. Mir war wichtig, dass die Mannschaft Potenzial hat – und das sehe ich beim FC Amsham.“ Zudem reize ihn die Zusammenarbeit im neuen Trainerteam: „Es reizt mich, diesen Weg gemeinsam mit Philipp zu gehen.“