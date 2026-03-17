Spielerboykott sorgt für Derby-Absage in Korbach

– Foto: Christoph Heerdt

Das Stadtderby der Kreisoberliga zwischen Blau-Gelb Korbach und dem TSV/FC Korbach II ist am Sonntag kurzfristig ausgefallen. Grund war ein Spielerboykott beim Gastgeber, der letztlich zur Absage der Partie führte.

Die Aktion kam für die Vereinsverantwortlichen überraschend. Nach Angaben aus dem Umfeld erfuhren diese erst kurz vor dem angesetzten Spiel von der Entscheidung der Spielergruppe. Zugleich waren nicht alle Akteure eingeweiht: Einige Spieler erschienen laut HNA regulär mit gepackter Tasche zum Derby und reagierten verärgert auf die kurzfristige Entwicklung.

Wie die HNA berichtet , hatten sich bis zu zehn Spieler aus Protest gegen die jüngste Entlassung von Trainer Michael Maron abgemeldet und nach einem kurzen Gespräch das Sportgelände verlassen. „Wir haben die Entscheidung gemeinsam getroffen, um zu zeigen, wie viel uns die Zusammenarbeit mit Michael Maron bedeutet hat“, zitiert die HNA aus einer Stellungnahme der Spieler.

Sportlich hat die Absage unmittelbare Folgen. Da Blau-Gelb keine spielfähige Mannschaft mehr stellen konnte, wurde die Partie nicht angepfiffen. Die Punkte gehen kampflos an den TSV/FC Korbach II, der im Abstiegskampf wichtige Zähler erhält, während Blau-Gelb eine Möglichkeit verliert, sich im Tabellenkeller zu verbessern.

Hintergrund des Boykotts ist die Trennung von Trainer Michael Maron, die wenige Tage zuvor vollzogen worden war. Die beteiligten Spieler betonten laut HNA, dass sich die Aktion nicht gegen den neuen Trainer richte, sondern als Signal gedacht sei, die Entscheidung des Vereins noch einmal zu überdenken.