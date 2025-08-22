Der FC Ismaning kassierte eine knappe 1:2-Niederlage beim fc Pipinsried: Trainer Jacky Muriq war tief enttäuscht. – Foto: Dieter Michalek

Spieler nach Urlaub auf der Bank ‒ Harter Konkurrenzkampf beim FCI Verlinkte Inhalte Bayernliga Süd Türkgücü Mün FC Ismaning

Beim FC Ismaning muss ein bisher gesetzter Verteidiger nach dem Urlaub auf die Bank – Trainer Muriqi honoriert gute Trainingsleistungen der Nachrücker.

Ismaning – Das fünfte Unentschieden im sechsten Spiel war für den FC Ismaning ein gefühlter Sieg, als man gegen Pipinsried aus einem 0:3 ein 3:3 machte. Jetzt hat das Bayernliga-Fußballteam aber den Punkt erreicht, an dem ein Remis nicht mehr reicht. Spiele wie dieses bei Türkgücü München (Samstag, 15 Uhr, Bezirkssportanlage Heinrich-Wieland-Straße) muss der FC Ismaning gewinnen, um sich von der Abstiegszone fern zu halten. Der Regionalliga-Absteiger hat schon turbulente Tage hinter sich mit einer Trainer-Trennung nach drei Niederlagen, und mit drei Punkten nach fünf Spielen steht Türkgücü alles andere als gut da. Die Münchner Türken könnten nach einem großen Umbruch im Sommer ein schweres Jahr vor sich haben. Und das ist nun im Spielplan der erste Gegner, der geschlagen werden sollte für ein sorgenfreies Leben im Tabellenmittelfeld.

Der Ismaninger Trainer Jacky Muriqi ist bemüht, den Druck von seiner jungen Mannschaft etwas zu nehmen: „Wir können auch gegen die oberen Mannschaften gewinnen und gegen die von unten verlieren.“ Die Bayernliga ist zu eng und ausgeglichen, um von Pflichtsiegen zu sprechen. Wenn man bei der Einstellung ein paar Prozent nachlässt, kann das Pendel schnell in die andere Richtung ausschlagen. „Wir müssen nur weitermachen wie in der zweiten Halbzeit gegen Pipinsried“, betont der Ismaninger Trainer, der nach der irren Aufholjagd gegen eine der besten Mannschaften der Liga viele Schulterklopfer hat. Sein FCI lieferte das Spektakel, das in der vergangenen Saison kaum stattfand. Da endeten Ismaninger Spiele in der Vorrunde in der Regel 0:0 und Tore wirkten wie seltene Zufälle.